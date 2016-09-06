به گزارش خبرنگار مهر، محسن فیروز بخت پیش از ظهر سهشنبه در حاشیه کارگاه منطقهای غربالگری شنوایی نوزادان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پوشش غربالگری شنوایی در کل کشور به طور میانگین ۶۷.۸ درصد از موالید است.
وی با بیان اینکه به منظور اجرای طرح غربالگری تمامی استانها در سه خوشه مجزا دسته بندی شدهاند، اضافه کرد: وضعیت غربالگری استانها مشابه یکدیگر است و نمیتوان تفاوت چندانی در بین خوشهها قائل شد.
رئیس گروه غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی با یادآوری پوشش یکمیلیون و ۶۴ نوزاد در سال گذشته در طرحهای غربالگری ادامه داد: از بین این تعداد سه هزار کودک کمشنوا و در معرض خطر شناسایی شدند.
فیروز بخت در خصوص میزان هزینههای صرفهجویی شده در هنگام تشخیص به موقع معلولیت تصریح کرد: بر اساس آخرین مطالعات و بررسیهای صورت گرفته هزینهها یک به ۱۲ است و این به این معنی است که هزینه نگهداری از یک کودک معلول ۱۲ برابر بیشتر است.
وی افزود: تنها در بحث آموزش، آموزش کودکان ناشنوا بر خلاف کودکان عادی ۱۴ سال به طول میانجامد و در این میان نباید از هزینههای دیگر از جمله هزینههای عاطفی و روانی که کمی نیست، غافل شد.
رئیس گروه غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی در پاسخ به این سؤال که آیا طرح غربالگری به بیماریهای نوپدیدی برخورد داشته است یا نه، متذکر شد: طرح غربالگری به دنبال تشخیص ناشنوایی مادرزادی است.
فیروزبخت افزود: از جمله مهمترین دلایل ناشنوایی مادرزادی مسائل ژنتیک و ازدواجهای فامیلی است و در عین حال عوامل دیگری از جمله عفونتهای دوران بارداری و زردی نوزاد نیز مؤثر است.
وی با تأکید به اینکه طرح غربالگری به دنبال آگاهسازی خانوادهها از بیماریهای ژنتیک است، ادامه داد: ما به دنبال اطلاعرسانی و آگاهی سازی و مداخله به هنگام هستیم تا نرخ معلولیت کاهش یابد.
رئیس گروه غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی در خصوص اقدامات این سازمان برای غربالگری در مناطق محروم و روستایی تصریح کرد: عمده تمرکز ما مناطق محروم و روستایی است بطوریکه در این مناطق غربالگری بر خلاف مناطق شهری بدون هزینه و رایگان انجام میشود.
فیروزبخت با تأکید به اینکه این مناطق به توجه بیشتر نیاز دارند، اضافه کرد: بیشترین انرژی سازمان نیز در این مناطق معطوف شده است.
وی برگزاری کارگاههای منطقهای را با هدف ارتقا توان علمی و فنی نیروهای مشارکت کننده با طرح غربالگری دانست و متذکر شد: علاوه بر این به اشتراکگذاری راهکارها و برنامههای استانها و ارتقا سطح کمی و کیفی برنامهها مورد تأکید است.
