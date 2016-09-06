وجود ۴۲ شرکت دانش بنیان در استان همدان/راه پیشرفت کشور هموار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر سه شنبه در آیین اختتامیه رقابتهای تخصصی مهارتسنجی فنآورد که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در همدان برگزار شد، اظهار داشت: کشور به وجود نخبگان و عالمان افتخار می کند.
وی با بیان اینکه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با علاقه به همدان کمک می کند و همه خواسته های امروز استان را پذیرفت، گفت: ۴۲ شرکت دانش بنیان در همدان ایجاد شده است.
استاندار همدان همچنین با بیان اینکه فاز نخست ساختمان پارک علم و فناوری استان همدان تا پایان سال به بهربرداری میرسد، افزود: این ساختمان ۲۵۰ شرکت را در خود جای می دهد.
استاندار همدان با بیان اینکه اگر تنها حوزه اقدام و عمل معاونت علمی رئیس جمهور، بهداشت و درمان و صنایع دستی را نگاه کنیم، می بینیم در شرایط تحریم و سختی کار، کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، گفت: دشمن ایران، بدعهد و خبیث است و باید مواظب دشمن بود.
نیکبخت با تاکید بر اینکه راه هموار است و نباید راه را سد کنیم، گفت: با لطف خداوند، تدبیر مقام معظم رهبری، عقلانیت دولت تدبیر و امید و حمایتهای مردم، راه پیشرفت کشور هموار است.
وی با بیان اینکه کشور به دنبال انجام امور علمی و دانشبنیان است، گفت: با وجود تمام مشکلات، اقتصاد مقاومتی را اجرا میکنیم و طرح توسعه استانها و برنامه ششم را در دست تدوین داریم.
استاندار همدان افزود: فنآوردها شخصیتهای علمی و نخبهای هستند که کشور به آنها نیاز دارد و کشور باید توسط این افراد ساخته شود.
