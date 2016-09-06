۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۴۶

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خبرداد:

کنترل بیماری VHS در مزارع پرورش ماهی آذربایجان شرقی

تبریز - مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بهترین راه مقابله با بیماری سپتی سمی ویروسی خونریزی دهنده (VHS) پیشگیری است، گفت: این بیماری در مزارع پرورش ماهی تحت کنترل کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، امیرحسین بهداد با اعلام این خبر افزود: بیماری VHS حاد تا مزمن بوده که گاهی باعث تلفات گسترده در جمعیت ماهیان قزل آلای پرورشی می شود.

وی ادامه داد: طغیان بیماری می تواند در تمام طول سال اتفاق بیافتد اما تغییرات دما در فصل بهار و پائیز همراه با تغییرات سیستم ایمنی ماهیان و سایر عوامل مستعد کننده نظیر تغذیه نامناسب و عفونت های انگلی ممکن است شرایط مناسب جهت رخداد بیماری را فراهم کند.

بهداد گفت: اداره کل دامپزشکی استان با روش های پیشگیرانه و اجرای قرارداد های همکاری مربوط به این بیماری توانسته در سه سال متوالی این بیماری را به صورت ۱۰۰ در صد کنترل کند.

وی تاکید کرد: میزان بروز این بیماری در مزارع پرورشی استان در سال های ۹۳، ۹۴ و ۶ ماهه اول ۹۵ صفر می باشد که این مطلب نشان دهنده تلاش و همت بالای مجموعه همکاران این اداره کل است.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این بیماری درمان خاصی ندارد، یادآور شد: این بیماری جزو بیماری های مشترک بین انسان و دام نمی باشد.

وی از جمله علائم این بیماری به خونریزی عمومی از جمله در عضلات ماهی، تا عدم مشاهده هر گونه علامت اشاره کرد و افزود: شیوع بیماری VHS حاد موجب تلفات شدید در جمعیت ماهیان قزل آلای پرورشی و تهدید صنعت آبزی پروری می شود، از این رو پرورش دهندگان ماهی باید موارد و توصیه های دامپزشکی را جدی گرفته و آنها را به دقت رعایت نمایند.

بهداد از کلیه پرورش دهندگان خواست نسبت به خرید بچه ماهی از مزارع مجاز اقدام کرده و در هنگام خرید، گواهی سلامت دامپزشکی را از فروشنده درخواست کنند.

وی از تمامی پرورش دهندگان خواست تا برای خرید و هر گونه جابه جایی و حمل و نقل ماهی زنده از طریق ادارات دامپزشکی شهرستان مربوطه اقدام کنند تا از سلامت بچه ماهیان خریداری شده اطمینان حاصل شود.

