تولید مستند «سفیر منا» با نگاهی بر زندگی شهید رکن آبادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیاف‌زاده کارگردان مستند «سفیر منا» با موضوع زندگی و شهادت شهید غضنفر رکن آبادی از اتمام فرآیند تولید این اثر تا پایان شهریور خبر داد.

سیاف زاده گفت: در این مستند با حدود ۶۰ نفر از افرادی که شهید رکن آبادی را از نزدیک می‌شناختند مصاحبه شده است و تلاش شده که زوایای شخصیتی این شهید بزرگوار به تصویر کشیده شود.

وی در توضیح بیشتر افرادی که با آنها مصاحبه شده است، افزود: در مدت زمان فیلمبرداری تلاش کردیم علاوه بر خانواده و نزدیکان با افرادی که تعامل کاری با این شهید داشته‌اند صحبت شود. از جمله این افراد می‌توان به شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، حسین شیخ الاسلام سفیر سابق ایران در سوریه و ... اشاره کرد.

این مستندساز خط سیر فیلمنامه «سفیر منا» را بر اساس مسیر تاریخی بیان کرد و ادامه داد: در این مستند از بدو تولد شهید رکن آبادی، حضور وی در جبهه، ورود به دانشگاه امام صادق (ع) تا طی مراتب مختلف در وزارت امور خارجه به صورت تاریخی بیان شده است.

سیاف زاده در ادامه به بیان خاطره‌ای از عملکرد مجاهدانه شهید رکن آبادی در دوران خدمت پرداخت و گفت: نکته مهمی که در فعالیت‌های شهید رکن آبادی به وضوح روشن است و افراد مختلف مصاحبه شونده روی آن تأکید دارند، عملکرد جهادی و مجاهدانه این شهید بزرگوار است. نقل شده که در جریان جنگ ۳۳ روزه در حالی که نفر دوم سفارت ایران در سوریه بود، سوار بر موتور به انتقال بسته‌های مورد نیاز به مردم لبنان می‌پرداخت. این اقدام به حدی برجسته بود که سید حسن نصر الله دست خطی در تقدیر و تشکر از ایشان نوشت و به شهید رکن آبادی هدیه کرد.

مستند «سفیر منا» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند انقلاب اسلامی تهیه شده و قرار است ابتدای مهر ماه از سیمای جمهوری اسلامی به نمایش در بیاید.