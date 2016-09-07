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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۵۶

مدیرکل تعاون مازندران:

ارائه ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون در مازندران

ارائه ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون در مازندران

ساری - مدیر کل تعاون مازندران گفت: در پنج ماهه اول سال ۹۵ در مجموع ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در بخشهای اقتصادی پرداخت شده است.

کامران اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی، تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و ... از مهمترین اهداف است.

وی نخستین مبنا در اقتصاد تعاونی را فلسفه اجتماعی آنها دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا در قالب تعاون تمام گروه‌های اجتماعی را در اقتصاد سهیم کنیم و همه با هم باید برای توسعه تعاون تلاش کنیم و اعتقاد داریم راه تحقق اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی تعاونی ها خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ از محل منابع داخلی و وجوه اداره شده  و تفاهمنامه ها و قرارداد عاملیت، در مجموع هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال تسهیلات به توسط بانک توسعه تعاون به متقاضیان در بخشهای اقتصادی، کشاورزی ، صنعت  و معدن ، مسکن و عمران ، خدمات و بازرگانی پرداخت و از محل تسهیلات حدود چهار هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شده است.
کد مطلب 3763373

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