ارائه ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون در مازندران

کامران اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی، تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و ... از مهمترین اهداف است.



وی نخستین مبنا در اقتصاد تعاونی را فلسفه اجتماعی آنها دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا در قالب تعاون تمام گروه‌های اجتماعی را در اقتصاد سهیم کنیم و همه با هم باید برای توسعه تعاون تلاش کنیم و اعتقاد داریم راه تحقق اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی تعاونی ها خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ از محل منابع داخلی و وجوه اداره شده و تفاهمنامه ها و قرارداد عاملیت، در مجموع هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال تسهیلات به توسط بانک توسعه تعاون به متقاضیان در بخشهای اقتصادی، کشاورزی ، صنعت و معدن ، مسکن و عمران ، خدمات و بازرگانی پرداخت و از محل تسهیلات حدود چهار هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شده است.