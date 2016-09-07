جغرافیای کشاورزی کشور رو به کاهش است/وجود ۷۷۰ هزار چاه آب

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند در هفتمین کنگره علوم دامی ایران که صبح چهارشنبه در سالن کنفرانس امام خمینی(ره) دانشکده پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: طی یک هفته گذشته کنگره های گوناگونی در بخش های مختلف کشاورزی و علوم دامی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی دانش بنیان ضرورت کشور است، افزود: ظرف ۱۳ سال آینده یک میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه می شود.

وی با اعلام اینکه تامین غذای جمعیت از جمله وظایف ما محسوب می شود، خاطرنشان کرد: شرایط تامین غذا از نظر منابع کار را سخت تر می کند، تولید در این بازع زمانی مشکل است.

اهمیت دانش بنیان کردن کشاورزی در کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر لزوم استفاده از دانش برای توسعه تولید، تصریح کرد: کشاورزی به عوامل طبیعی و غیر طبیعی بستگی دارد.

وی بیان کرد: سال ۵۰ حدود ۵۰ هزار چاه در کشور وجود داشت این آمار در سال جاری به ۷۷۰ هزار چاه رسیده که عدد قابل توجهی است.

زند با تاکید بر اینکه تامین آب در جوامع کنونی با مشکلات عدیده ای رو به رو شده است، گفت: جغرافیای کشاورزی کشور روز به روز کاهش پیدا می کند، این مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: دانش بنیان کردن کشاورزی بسیار مهم است که باید مد نظر قرار گیرد، بهره برداری از منابع مهم خاک باید به صورت دانش بنیان صورت گیرد.

متوسط سن کشاورزان کشور ۵۴ سال برآورد شده است

وی با اشاره به اینکه سرمایه در بخش کشاورزی تا کنون از ۴ درصد بالاتر نرفته، گفت: باید سهم کشاورزی از سرمایه افزایش پیدا کند، این مهم در کشور تنها بر عهده یک بانک نهاده شده است.

وی با بیان اینکه نیروی ماهر و تکنولوژی یکی دیگر از ضروریات حوزه کشاورزی است، افزود: متوسط سن کشاورزان کشور ۵۴ سال برآورد شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر لزوم بومی سازی تکنولوژی در کشور، تصریح کرد: برای تامین غذای مردم باید کشاورزس دانش بنیان و بر مبنای تحقیقات صورت گیرد، در بخش تحقیقات از ظرفیت خوبی برخوردار هستیم.

زند با اشاره به اینکه به طور قطع باید به گونه ای عمل کنیم که علم به تولید ثروت بینجامد، گفت: باید دانشگاه ها برای تربیت نیروی ماهر کارآفرین شوند، پژوهش های اثربخش نیز نکته حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.