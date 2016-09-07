اختتامیه هشتمین دوره آزمون «ترنم وحی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره آزمون های ترنم وحی از امروز به میزبانی شهرهای گلپایگان و خوانسار برگزار خواهد شد.

سید محمود چاوشی مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن ضمن بیان مطلب فوق گفت: موسسه مهد قرآن در راستای ارزیابی از آموزشهای قرآنی خود در سطح کشور که در واقع در رشته های حفظ و مفاهیم قرآن است آخرین سطح ارزیابی خود را که مربوط به حافظان کل قرآن کریم است به طور متمرکز و کشوری برگزار می کند.

وی در خصوص اینکه حافظان بعد از یک مرحله در سطح استان به دوره کشوری راه پیدا میکننن افزود:حافظان کل قرآن بعد از یک مرحله آزمون سطح استانی چنان چه که حد نصاب حد قبولی را کسب کنند به مرحله کشوری دعوت می شوند همچنین آزمون مرحله کشوری حضوری و به صورت متمرکز بوده است.

آغاز رقابت ۱۸۰ نفر حافظ از فردا با ۴ تیم داوری

مدیر مهد قرآن کشوری با اشاره به اینکه فردا ۱۸۰ حافظ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به رقابت خواهند پرداخت افزود:این دوره از آزمون ترنم وحی با حضورهیئت علمی مهد قرآن استاد شهریار پرهیزکار، استاد سیف، استاد سعیدیان که داوری و نظارت آزمون ها را بر عهده دارند.

همچنین چاووشی از تیم های داوری خواهران را از داوران کشوری و برجسته کشوری دانست و افزود:خانمها زهرا صریحی نژاد، مریم سعیدی، نجمه شعبانی قهرودی، فاطمه شیرازی، اعظم الماسی، اعظم کریمی، اکرم غلامی، فهیمه ایزدی و زینب آقایی آزمون شفاهی حفظ کل بخش خواهران را بر عهده دارند.

بر همین اساس مدیرمهدقرآن کشوراعلام کرد:امروز چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ شهریورماه آزمون های شفاهی و آزمون کتبی ترجمه و مفاهیم برگزار می شود و روز جمعه ۱۹ شهریور کسانی که حد نصاب قبولی را در رشته های حفظ و ترجمه و تدبر کل قرآن کسب کرده باشند گواهی نامه حفظ کل قرآن را کسب خواهند کرد.

همچنین وی در خصوص این گواهینامه افزود: گواهینامه حفظ کل قرآن با امضای استاد شهریار پرهیزکار و حجت الاسلام فومنی موسس و هیئت رییس امنا مهد قرآن کشور و حجت الاسلام حشمتی معاونت قرآن وعترت به همراه یک سکه بهار آزادی به برترین های این دوره اهداء خواهد شد.

همچنین چاووشی در خصوص رشد این آزمون ها بیان کرد:ما امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته ایم از لحاظ آماری و سال گذشته ۱۲۰ نفر در مرحله کشوری شرکت کردند که با توجه آمار امسال ۶۰ نفر افزایش داشته است همچنین ۳۲۴ نفر نیز در مرحله استانی شرکت کردند که از آن تعداد ۱۸۰ نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

وی در خصوص سنین شرکت کننده در این آزمون افزود: ۱۹ نفر آقایان و ۱۶۱ نفر خانمها هستند و خردسال ترین شرکت کننده ۹ ساله از خوانسار است.

قرائت پیام آیت الله صافی گلپایگانی در روز اختتامیه

چاووشی در خصوص روز اختتامیه و برنامه های اینهشتمین دوره آزمون ترنم وحی گفت: اختتامیه روز جمعه ۱۹ شهریور ماه با حضور با حضور آیت الله محمدی گلپایگانی ریاست دفتر مقام معظم رهبری و سایر مسئولین کشوری و استانی برگزار خواهد شد ضمن اینکه روز جمعه پیش از خطبه های نماز جمعه نیز گزارشی از برنامه ها با حضور حافظان و مسئولین کشوری و لشکری داده خواهد شد.

وی در خصوص برنامه های این روز اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های این مراسم قرائت پیام بسیار زیبایی خطاب به حفاظ و اساتید وبرگزار کنندگان از سمت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی خواهد بود که توسط امام جمعه شهرستان گلپایگان قرائت می شود.

همچنین چاووشی تصریح کرد: ضمن اینکه ما در مراسم اختتامیه رونمایی از بسته ستاره های آسمانی که به تازگی در موسسه مهد قرآن آماده شده است را خواهیم داشت که این بسته آموزشی مربوط به آموزش های دینی و قرآنی مقطع مهد و پیش دبستان خواهد بود.

همایش مدیران مهدهای قرآن سراسر کشور از جمله برنامه های جنبی این دوره

مدیر مهد قرآن کشوری در خصوص برنامه های جنبی این آزمون گفت: در کنار آزمون نیز همایش مدیران مهدهای قرآن سراسر کشور نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد:روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مدیران تمام شعب مهدهای قرآن کل کشوردر جلسات مدیریتی تخصصی و مسائل اداری و مالی و آموزشی حضور پیدا کرده و مسائل مربوط به شعب مهد قرآن در آنجا پیگیری می شود.

همچنین وی در خصوص برگزاری محافل قرآنی این حوزه افزود: چهارشنبه و پنجشنبه شب در دو شهر گلپایگان و خوانسار چند مراسم قرآنی با حضور کلیه حفاظ اساتید و مردم شهر خواهیم داشت.

چاووشی در خصوص نشست ها و بررسی محافل قرآنی افزود: سه برنامه و نشست تخصصی نیز با حضور اعضای هیئت علمی، جامعه قرآنی خوانسار و ائمه جماعات برای شرکت کنندگان در این مراسم برگزار خواهد شد.

همچنین وی با تشکر از مهندش بختیار افزود: مهندس علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در واقع پذیرا و متقبل اجرای این برنامه و هماهنگی های لازمه با فرماندار و ائمه جمعه و خیرین شهر شده و نهایتا منجر به میزبانی این دو شهردر این دوره از مسابقات ترنم وحی باشند.

تشکیل مجمع حافظان کل کشورهدف نهایی دوره های ترنم وحی

مدیر مهد قرآن کشوری در خصوص آینده حافظان قرآن کشوری و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها افزود: در دفتر مرکزی مهد قرآن کشور برنامه ای جهت تشکیل مجمع کشوری حافظان کل کشور را دردست داریم که با دنبال کردن سه هدف حافظان کل کشور اعضای آن خواهند بود.

وی با بیان سه هدف غایی تشکیل مجمع حافظان کل کشور عنوان کرد: ارتقای سطح علمی و آموزشی حفاظ در رشته های مختلف، بستر سازی برای استفاده از ظرفیت عظیم حافظان قرآن کریم و ارائه تسهیلات و امکاناتی مخصوص به حافظان قرآن کریم سه دف نهایی این مجمع کشوری می باشد.

این فعال قرآنی در خصوص نحوه چگونگی بستر سازی جهت استفاده از حافظان گفت: اولین امکان این است که یک حافظ قرآن بتواند کلاس آموزشی داشته باشد و فردی مثل خودش را تکثیر و تربیت کند همچنین فعال شدن این دسته از حافظان در سطوح آموزشی در مقاطع تربیت مربی و تربیت مدرس و شرکت در دوره های داوری در استان و شهرستان های دیگر از جمله برنامه هایی برای استفاده درست از پتانسیل حفاظ قرآن کریم می باشد.

مدیر مهد قرآن کشوری در خصوص انتخاب مکان اختتامیه افزود: هر دوره از آزمون های ترنم وحی در یکی از شهرستان های مختلف برگزار شده است که دوره های گذشته در تهران، یزد و اصفهان و شهرستان محلات و سال گذشته در هتل دیزین در جاده چالوس برپا شده و هر دوره منطقه ای میزبان برنامه شده و ما تاثیرات فرهنگی، قرآنی مطلوب خوبی را در آنجا شاهد بوده ایم.

ترنم وحی نمودی از ظرفیت بالای تشکل های قرآنی مردم نهاد

وی در خصوص هدف نهایی و افق پیش روی برگزاری این دوره ها اظهار داشت: همه اینها برای این است که بتوانیم بستر عموم جامعه را به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ده میلیون حافظ آماده کنیم تا روز به روز اقشار مختلف و عموم مردم انس با قرآنشان بیشتر شده و دستورات زندگی را با قرآن بیاموزند.

وی در خصوص عظمت این حرکت عنوان کرد: ما این کار را که حرکت عظیم و بسیار پر زحمت و پر خرجی است که این حجم ودر حد امکانات یک وزارتخانه است انجام داده ایم وانجام این کار از یک موسسه قرآنی مردمی ظرفیت بالای تشکل های قرآنی مردم نهاد را می رساند.

چاووشی در خصوص نگاه مسئولان افزود: این یک پیامی برای دولت مردان ما می تواند باشد که باید به تشکل های مردمی توجه بیشتری داشته و به آنها کمک کنند و خیلی از خیرین و مسئولین قرآن دوست در تهیه هدایا کمک و مارا یاری نمودند.