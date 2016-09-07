سود تسهیلات مسکن تک رقمی شد/شرایط بهره مندی مردم آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان از کاهش و تک رقمی شدن نرخ سود صندوق پس انداز یکم بانک مسکن خبر داد و گفت: این امر برای اولین بار در تاریخ فعالیت بانک مسکن اتفاق افتاده و فرصت مناسبی برای متقاضیان مسکن است.

وی ادامه داد: نرخ سود بانک برای خرید مسکن در بافت فرسوده هشت درصد و برای بافت فرسوده ۹.۵ درصد خواهد بود.

احمدی با اشاره ای به میزان تسهیلات ارائه شده در این زمینه گفت: این میزان برای افرادی که در تبریز زندگی می کنند ۶۰ میلیون نفر و برای زوجین ۱۲۰ میلیون خواهد بود که البته متقاضیان ۱۰ میلیون وام تعمیرات نیز در کنار آن می توانند دریافت کنند به عبارتی میزان آن برای زوحین ۱۳۰ میلیون و برای افرادی که به صورت تکی مراجعه می کنند ۷۰ میلیون خواهد بود.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان در خصوص میزان اقساط این تسهیلات نیز گفت: اقساط اختصاص داده شده برای بافت معمولی، به روش ساده ۶۹۰ هزار و به روش پلکانی ۵۵۰ هزار خواهد بود و برای بافت فرسوده نیز این میزان به روش ساده ۶۵۰ هزار و به روش پلکانی ۵۱۰ هزار تومان است.

سقف قابل دریافت در شهرستان های استان ۴۰ میلیون تومان

وی ادامه داد: برای سایر شهرهای استان نیز سقف قابل استفاده ۴۰ میلیون و برای زوجین ۸۰ میلیون است که با وام تعمیرات این میزان به ۵۰ و ۹۰ میلیون تومان می رسد.

احمدی افزود: برای قسط وام ۴۰ میلیونی به روش ساده ماهانه ۴۶۰ هزار و به روش پلکانی ۳۷۰ هزار تومان باید پراخت شود و برای بافت فرسوده نیز به ترتیب میزان اقساط ۴۰۰ هزار و ۳۴۰ هزار تومان است.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان با بیان اینکه این تسهیلات از ۱۳ شهریور در کلیه شعب استان قابل پرداخت است، گفت: کسانی که قبلا در طرح پس انداز یکم بانک مسکن ثبت نام کرده بودند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

وی با اشاره ای به نحوه استفاه از این تسهیلات گفت: برای مثال شخصی که در تبریز زندگی می کند و خواستار دریافت وام ۶۰ میلیونی است باید در ابتدا ۳۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کند و سپس بعد از یک سال علاوه بر دریافت ۳۰ میلیون خود، ۶۰ میلیون وام بگیرد.

احمدی همچنین در خصوص سقف اوراق برای وام مسکن نیز گفت: در تبریز این میزان ۵۰ میلیون و در شهرستان ها ۴۰ میلیون است که این مقدار برای زوجین به ترتیب ۸۰ و ۷۰ میلیون تومان است که البته ۱۰ میلیون تومان نیز وام تعمیرات قابل دریافت است.

وی افزود: کسانی که تاکنون تسهیلات خود را از بانک دریافت کرده اند مشمول این قانون نمی شوند اما افرادی که سپرده گذاری کرده اما تاکنون تسهیلات خود را دریافت نکرده اند می توانند با نرخ جدید، تسهیلات دریافت کنند.