حمید ظهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری سومین کارگاه هم اندیشی طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اظهار داشت: این برنامه در ادامه سلسله کارگاه‌های برنامه‌ریزی مشارکتی برای تدوین برنامه جامع مدیریت تالاب بین‌المللی گاوخونی در حال برگزاری است.

وی افزود: در دو کارگاه قبلی بحث چشم‌انداز، محدوده فعالیت برنامه و تعیین ذی‌نفعان را داشتیم و بحث شناسایی مشکلات و ارائه برنامه و راهکار برای رفع این معضلات مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در کارگاه اخیر ساختار سازمانی برای اجرا شدن این برنامه‌ها و نظارت بر اجرا و اصلاح برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: همچنین تدوین شاخص‌ها برای پایش اقدامات و بررسی عملکرد و کارایی برنامه از جمله بخش‌های این کارگاه دو روزه بوده است.

برنامه جامع احیای گاوخونی با تاخیر زمانی نسبت به دیگر تالاب ها درمرحله تدوین است

وی در پاسخ به این سوال که این برنامه‌ها تاکنون چه بازخورد عملی برای احیای تالاب داشته و تلاش‌های ملی برای احیای گاوخونی در چه‌ مرحله ای است، بیان داشت: به طور کلی برای احیای تالاب‌ها نیارمند برنامه‌ریزی جامع هستیم و بر این اساس با تاخیر نسبت به زمان احیای این تالابها، اکنون همان برنامه‌ای که برای احیای تالاب‌های شادگان و ارومیه در سطح کشور تهیه شده بود اکنون در حوضه آبریز زاینده‌رود در حال تهیه است.

ظهرابی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که اگر برنامه جامع مورد توافق بخش‌های مختلف نداشته باشیم دستیابی به احیای تالاب امکان‌پذیر نیست و بر این اساس با برنامه‌ریزی‌های مشارکتی با حضور تمامی ذی‌نفعان در حال تدوین برنامه‌ای هستیم که به مراجع ذی‌ربط برای اجرا ارائه شود.

احیای تالاب گاوخونی در گرو زنده‌سازی زاینده‌رود است

وی درباره ارتباط احیای تالاب به وضعیت فعلی زاینده‌رودِ خشک و تاثیر احیای این رودخانه برای زنده‌کردن تالاب تصریح کرد: راهکارهای برای احیای حوضه زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی مشخص است، باید مصرف آب در بخش‌های مختلف کم شود تا رودخانه جاری و تالاب نیز در ادامه این رویکرد احیا شود.

مدیر کل محیط زیست اصفهان تاکید کرد: بر این اساس در تدوین طرح جامع احیای گاوخونی تلاش داریم تا بخش‌های مختلف بخشی از مسئولیت ها را در راستای کاهش فشار روی محیط زیست برعهده بگیرند تا به احیای تالاب و حوضه آبریز کمک شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب برنامه‌های مهندسی مانند انتقال آب که داری گزارش ارزیابی از سوی حفاظت محیط زیست است نیز در برنامه جامع مدیریت تالاب بین‌المللی گاوخونی جایگاه قانونی پیدا می‌کند.