به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مسابقه شعرخوانی و مشاعره طنز در مرکز فرهنگی، هنری شماره چهار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خرم آباد برگزارشد که ۵۳ عضو کودک و نوجوان مراکز کانون از سراسر استان در آن به رقابت پرداختند.

مسابقه ادبی شعرخوانی و مشاعره طنز در سه بخش حفظ، خوانش و مشاعره برگزارشد.

بنا براین گزارش، تیم داوری این مسابقات متشکل از علی مرتضایی دریکوند شاعر و نویسنده لرستانی، آفرین پنهانی کارشناس مسئول فرهنگی هنری وادبی لرستان و سهیلا والیزاده مرادی کارشناس ادبی لرستان شرکت کنندگان را در مراحل مختلف این مسابقه مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ضمن حضور در این مسابقه گفت: برای اولین بار مسابقه شعر طنز در کانون لرستان برگزار می شود که استقبال خوب کودکان و نوجوانان باعث خوشحالی است.

محمدجواد محمدی افزود: دراین مسابقات باید نقاط قوت وضعف اعضا شناسایی شده و نقاط ضعف ها آن ها تقویت شود.

وی اضافه کرد: در این مسابقه ۵۳ عضو کانون شرکت کرده اند که در این میان چهار عضو کودک و هفت عضو نوجوان به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.