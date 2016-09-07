۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

بزرگداشت خسرو حکیم رابط برگزار می‌شود

بزرگداشت خسرو حکیم رابط با مرور آثار این نمایشنامه نویس در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت خسرو حکیم رابط با مرور و بازخوانی آثار این نمایشنامه نویس ۲۰ شهریور ماه در کرج برگزار می شود.

در این برنامه که در قالب جشنواره برگزار می شود چندین اثر از نوشته های حکیم رابط نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

در این برنامه که به همت خانه تئاتر البرز و با همکاری شهردای کرج و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار می شود، نمایشنامه های «زیرتیغ آفتاب»، «عطسه»، «آنجاکه ماهی ها سنگ می شوند»، «سهراب شنبه» و چندین نمایشنامه از آثار نمایشنامه نویسان جوان استان البرز هم خوانده خواهد شد.

این برنامه با داوری پرستو گلستانی، حسن رونده و محسن سراجی در کرج برگزار می شود.

کد مطلب 3764059

