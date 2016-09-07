به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور اسماعیل شفاعی معاون اداری مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، علی هوشمند رئیس حوزه هنری، اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام عابدینی از دفتر امام جمعه و جمعی از فرهنگیان ضمن تقدیر از خدمات ۱۶ ماهه مهدی رمضانی مدیر کل سابق، رویا اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه های استان قزوین معرفی شد.

رویا اسماعیلی به عنوان پژوهشگر و محقق، دارای دکتری علوم اجتماعی است و در مسئولیت استادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز فعالیت می کند و ششمین بانویی است که در نهاد کتابخانه ها به عنوان مدیرکل منصوب می شود.

رویا اسماعیلی در این مراسم اهمیت دادن به کتاب و کتاب خوانی را در اعتلای فرهنگی جامعه موثر دانست و تصریح کرد: اگر دولتمردان دغدغه فرهنگ را داشته باشند می توانیم در حوزه کتاب نیز کارهای مهمی را با کمک آنها اجرایی کنیم.

وی گفت: کتاب بیانگر اصالت فرهنگی هر جامعه است و اگر با بی تفاوتی موجب کم رنگ شدن و یا فراموشی آن شویم هویت خود را زیر سوال برده ایم.

مدیرکل جدید کتابخانه های استان قزوین یادآورشد: کتاب و کتاب خوانی شاخصه توسعه یافتگی هر کشوری است و پیشرفت جوامع با میزان تولید و مصرف کالای فرهنگی سنجیده می شود و هر چقدر در این بخش مصرف بالا باشد بیانگر رشد فرهنگی جامعه خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر نگران آسیب های اجتماعی هستیم باید بدانیم یکی از راهها کاهش آن توجه به کتاب و مطالعه و ترویج فرهنگ آن است.

اسماعیلی بیان کرد: باید کاری کنیم تا با کتاب مانوس شویم زیرا دانایی با کتاب و تحقیق و مطالعه ممکن می شود و فرهنگ سازی نیز با این ابزار دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم دستگاههایی که کار فرهنگی می کنند را همسو کرده و در برنامه ها از همه ظرفیت ها برای انجام کارهای مشترک تاثیرگذار استفاده کنیم به نتایج ارزشمندی دست خواهیم یافت.