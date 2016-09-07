۲۴۰ شهرداری کشور سهم نیم درصد کتابخانه ها را پرداخت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شفاعی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان که در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد گفت: خوشبختانه در سه سال گذشته وضعیت کتابخانه های عمومی در سطح کشور با برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده، جهش قابل قبولی داشته که این مهم با همدلی و هم افزایی محقق شده است.

وی افزود: کتابخانه های عمومی نهادی کاملا فرهنگی است و همه مدیران آن صرف نظر از نگاه های سیاسی فعالیت و خدمت می کنند و در حقیقت وظیفه نهاد اشاعه و رشد فرهنگ مطالعه در کشور است.

کتابدار محوری سیاست نهاد کتابخانه ها

شفاعی بیان کرد:یکی ازسیاست های اصلی این نهاد «کتابدار محوری» است و باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا ضمن ارتقاء جایگاه مطالعه تمامی کارها در این نهاد نمود داشته باشد.

وی تصریح کرد: رونق کتابخانه ها و ترویج فرهنگ مطالعه باید در اولویت کارها قرار گیرد و در این راستا باید به گونه ای حرکت کنیم تا کتابداران به لحاظ معیشتی و شأن اجتماعی در جایگاه قابل قبول قرار گیرند و مشکلاتشان برطرف شود.

سال ۹۵/ سال خواندن

معاون اداری ومالی نهاد کتابخانه های کشور بیان کرد: شعار امسال نهاد کتابخانه ها سال خواندن نامیده شده لذا باید حرکت را از درون شروع کنیم و ابتدا کارکنان نهاد کتابخانه ها اهل کتابخوانی و مطالعه باشند تا بتوانند دیگران را به خواندن تشویق کنند.

وی اضافه کرد: اگر خود را به ابزار مطالعه مسلح نکنیم کار ما اثری ندارد و نمی توانیم مردم و مراجعان را به مطالعه دعوت کنیم.

۲۴۰ شهر قادرند سهم نیم درصد را پرداخت کنند

شفاعی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲۹۰ شهرداری در کشور ثبت رسمی شده و درآمد دارند که تنها ۲۴۰ شهرداری قادر است سهم نیم درصد کتابخانه ها را پرداخت کند و مابقی هیچ درآمدی برای این کار ندارند.

وی گفت: یک هزار شهرداری قادر نیست سهم قانونی نیم درصدی کتابخانه ها را پرداخت کند و اگر این منبع مالی تامین می شد بسیاری از کارها در این نهاد شتاب بیشتری پیدا می کرد.

شفاعی تصریح کرد: در تفاهم نامه امضا شده با سازمان دهیاری ها مقرر شده تا نیم درصد درآمد شهرداری ها در زمان مقرر وصول شده و پرداخت شود تا از این منبع اعتباری برای مرمت و تعمیر کتابخانه ها، تجهیز و خرید کتاب استفاده شود.

فعالیت ۷۴۰۰ نفر در نهاد کتابخانه ها

وی اضافه کرد: در نهاد کتابخانه ها ۷۴۰۰ نفر فعالیت می کنند که ۴۰۰ نفر آنها جدید هستند که ۸۰ نفر آنها رانیز بانوان تشکیل می دهند.

معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه با تقدیر از خدمات مهدی رمضانی مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان قزوین خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور خانم اسماعیلی روند رو به رشد کتابخانه های عمومی استان قزوین بیشتر از گذشته ادامه پیدا کند.

وی یادآورشد: قزوین ششمین استان کشور است که مدیرکل کتابخانه های عمومی آن از میلان بانوان انتخاب شده که لازم است مدیران جدید از این فرصت استفاده کرده و تلاش کنند تا فرهنگ مطالعه بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

دراین مراسم ضمن تقدیر از خدمات مهدی رمضانی مدیرکل سابق، رویا اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان قزوین منصوب شد.