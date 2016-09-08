منتظر نظر دادگستری هستیم/ علت همه حوادث سهل انگاری نیست

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث اخیر در مترو گفت: نمی توان و نباید به راحتی از این اتفاقات بگذریم، باید علت یابی در این خصوص در شورای شهر و توسط دیگر نهادهای مرتبط انجام شود و از شهرداری بخواهیم که در باره این حوادث توضیح دهد.

وی افزود: این مطالبه مردم است که از طریق شورای اسلامی شهر تهران پیگیری خواهد شد.

وی افزود: نمی توانیم بگوییم در حوادث اخیر همه موضوعات به یک شکل بوده مثلا حوادث به دلیل نوع مصالح یا گودبرداری غیراصولی بوده، در واقع اتفاقات از نظر فنی شبیه هم نیستند که بر اساس آن بگوییم شهرداری کوتاهی کرده است.

وی تاکید کرد: به بیان دیگر همه اتفاقات را نمی توان با قید سهل انگای در فعالیت ها همراه ساخت.

قناعتی با اشاره به حادثه نشست زمین در شهران گفت: در این زمینه همچنان منتظر پاسخ دادگستری هستیم زیرا آخرین ساختار تصمیم گیری قانونی دادگستری است و اگر مشخص شود شهرداری کوتاهی کرده قطعا شورای شهر حساسیت نشان خواهد داد.

وی با اشاره به حاثه متروی کیانشهر نیز گفت: برای بررسی این موضوع نیز گروه های مختلفی تعیین شدند. شورای شهر نیز در حوزه معاونت فنی- عمرانی رسیدگی به این حادثه را آغاز کرده است.

وی تاکید کرد: اگر مشخص شود ضعف مدیریت باعث این اتفاق شده قطعا با مدیران مرتبط با حادثه برخورد می کنیم.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اخبار پیرامون ریزش مترو در کوهسار نیز گفت: هنوز اطلاعات دقیقی درباره این موضوع ندارم اما بر اساس پیگیری ها از مدیرعامل مترو ظاهرا ریزیشی اتفاق نیفتاده است.

قناعتی با بیان اینکه مقیاس کار در مترو بسیار بالاست، گفت: شرکت مترو قرار است ۱۰۰ کیلومتر شبکه مترو ایجاد کند. این حجم کار به هر حال ضریب خطا را بالا می برد.

وی تاکید کرد: من نمی خواهم با این حرف اتفاقات را توجیه کنم اما به هر حال کارهای فنی-عمرانی خالی از حادثه نیست که باید با مدیریت دقیق از حجم حوادث کاست و به موقع به مردم توضیحات لازم را ارائه داد.