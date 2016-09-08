دوران دفاع مقدس گنجی که تاریخ ایران اسلامی را تغذیه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی عصر پنج شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری دوران دفاع مقدس گنجی است که باید طول تاریخ انقلاب اسلامی را در مواقع حساس تغذیه کند.

وی ضمن اشاره به اقتدار و عزت کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: جوانان متدین و انقلابی امروز ایران اسلامی باید بدانند که عزت و اقتدار نظام حال حاضر ما در جوامع بین المللی مرهون مجاهدت های بزرگ صورت گرفته در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

حماسه دوران دفاع مقدس زنده نگه داشته شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان تصریح کرد: رشادت ها و حماسه های دوران دفاع مقدس باید زنده نگه داشته شده و به نقل کنونی انقلاب انتقال داده شود و در این صورت علاوه بر زنده نگاه داشتن انقلاب در تمامی حوادث انقلاب و تهدیدها که پس از انقلاب نیز شاهد آن بوده ایم در مقابل دشمنان پیروز خواهیم شد.

سلامی بیان داشت: زنده نگاه داشتن رشادت های ایثارگران و حماسه های این عزیزان باعث زنده نگهداشتن روحیه انقلابی در میان آحاد جامعه و باعث آگاه سازی جوانان متدین و انقلابی در مقابل تهدیدها و هجمه های استکبار جهانی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانیکه دو طول دوران دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند برای رضای خدا، حمایت از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بوده و چشم داشت دنیوی در این موضوع نداشتند.

دلسرد کردن مردم به نظام هدف اصلی دشمنان است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همچنین بااشاره به هجمه های متفاوت دشمن در عرصه های گوناگون گفت: همواره در تمامی زمینه ها بخصوص در موارد فرهنگی و اقتصادی در مواجه مستقیم با استکبار جهانی و دشمنان در جنگ قرار داریم که اگر ملت در این مواقع و بزنگاه های حساس در صحنه نبوده و پشتیبان ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی نباشند کشور از گزند هجمه های دشمنان در امان نخواهد ماند و این موضوع هدف اصلی دشمنان است.

سلامی تصریح کرد: ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز جهانی شده و به سرعت در جوامع بین المللی در حال نشر و گسترش است که دشمنان از این موضوع هراس دارند و یقینا بیداری اسلامی به تاسی از جنگ تحمیلی، دوران دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفته است.

وی با اشاره به حضور جوان های مومن و انقلابی سرخه در روزهای اول دوران دفاع مقدس و در خط مقدم جبهه های جنگ حق علیه باطل گفت:۱۱ درصد از ایثارگران و مجاهدان جبهه های جنگ تحمیلی در قالب بسیج، نیروهای مسلح و جهادسازندگی به تعداد ۷۷۰ نفر از این شهرستان بوده است که این مهم دستاورد انقلابی و ارزنده برای این خطه در طول تاریخ کشور خواهد ماند.

بزرگداشت جانبازان و ایثارگران وظیفه ای انقلابی

سرپرست فرمانداری سرخه نیز در این نشست ضمن اشاره به رشادت های جوانان انقلابی در جبهه های جنگ گفت: ایثارگری ها و رشادت های جوانان این مرز و بوم در طول دوران دفاع مقدس زبانزد عام و خاص بوده که ۱۱۱ شهید شهر سرخه و ۲۰۰ شهید شهرستان سرخه یک سند افتخار و نمونه بارزی از این موضوع بوده که در طول تاریخ حماسی نظام جمهوری اسلامی ایران ماندگار خواهد شد.

علی محمد مویدی زاده گفت: جانبازان و ایثارگران و آزادگان یادگارهای بازه زمانی پرافتخار و حماسی این مرز و بوم هستند که حفظ و بزرگداشت این عزیزان و رسیدگی به مشکلات معیشتی آنان بر عهده تمامی مسئولان نظام بوده و یک وظیفه انقلابی است.

فرمانده سپاه ناحیه سرخه هم در این نشست اشاره ای به برنامه های تدوین شده برای بزرگداشت هفته دقاع مقدس داشت و گفت: بالغ بر ۲۵ برنامه شاخص و ارزنده برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و پاسداشت رشادت های جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

سرگرد امامی، گلباران گلزار شهدا، پیاده روی خانوادگی، ایستگاه نقاشی، شب شعر و خاطره، زنگ مهر و مقاومت، نمایشگاه عکس دفاع مقدس، حضور راویان دفاع مقدس و برگزاری رزمایش۱۰ هزار نفری را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته دفاع مقدس سرخه بیان کرد.