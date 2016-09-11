چه ورزشکارانی بیشترین مدال مسابقات را کسب کردند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین روز از رقابت های پارالمپیک ریو ورزشکاران چین در رشته شنا موفق شدند با کسب بیشتری مدال ها در رده بندی برترین ورزشکاران حاضر در مسابقات قرار بگیرند.

کینگ ژو ورزشکار مرد چین موفق شد در رشته شنا سه مدال طلا را از آن خود و کشورش کند و در جدول رده بندی برترین ورزشکاران صاحب مدال در رده نخست قرار بگیرد.

کیوپینگ پنگ دیگر ورزشکار چینی با دو طلا و یک نقره در شنای زنان در رده دوم این رده بندی قرار گرفته است.

ایهار بوکی ورزشکار بلاروس در رشته شنا دو مدال طلا را از آن خود کرده و در رده سوم است.

تا روز گذشته ورونیکا وادوویچوا تیرانداز زن اسلواکی با دو طلا در رده اول قرار گرفته بود. در بین برترین های حاضر در مسابقات برزیل دانیل دیاس ورزشکار برزیلی در رشته شنا با سه مدال شامل یک طلا، یک نقره و یک برنز در این جدول قرار دارد.