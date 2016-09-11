سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار شد

میرمجید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفـت: سومین جلسه رسیدگی به صورت غیر علنی امروز برگزار و دقایقی پیش به پایان رسید.

وکیل مدافع خانواده روح الامینی در پاسخ به این سوال که آیا این جلسه، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کهریزک بود یا خیر؟ اظهار داشت: ممکن است دادگاه وقت دیگری را برای ادامه رسیدگی در نظر بگیرد.

به گزارش مهر، پیش از این سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای‌دم روح الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد، اما با اعتراض خانواده روح الامینی این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه ۷۶ در دیوان عالی کشور) تبرئه شده بود. سه شنبه ۹شهریور نیز اولین جلسه در دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار و رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد.

سعید مرتضوی امروز پس از برگزاری دادگاه، نامه ای با مضمون عذرخواهی از خانواده جان باختگان حادثه کهریزک به ریاست دادگاه تقدیم و در آن از حوادث رقم خورده در تیر ماه 88 ابراز تاسف کرده و از خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد.