۷۷ سد بزرگ ایران آب ندارند/ کمبود آب در تهران منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در آخرین روزهای سال آبی کشور، وضعیت ذخیره سازی و موجودی آب در سدهای کشور نشان می دهد که از بین ۱۶۹ سد بزرگ در کشورفقط مخزن ۲۰ سد آب از جمله لتیان، گیلارلو، ‌ دویرج، کمال صالح و کبودوال (نگارستان) بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد دارای موجودی آب هستند.

این درحالی است که ذخیره آب ۷۷ سد بزرگ کشور در آخرین روزهای سال آبی جاری، کمتر از ۴۰ درصد است.

از سوی دیگر با وجود بارش‌های اخیر در هفته قبل در نقاط مختلف کشور و جاری شدن سیل در برخی استان‌ها از جمله استان گلستان، گیلان و مازندران، در آخرین روزهای سال آبی جاری هنوز مخازن ۷۷ سد کشور از جمله لار، زاینده رود، درودزن، ساوه، ۱۵ خرداد، استقلال و دوستی کمتر از ۴۰ درصد آب دارد.

حجم مخازن ۱۲ سد آب کشور از جمله شهربیجار، شهید رجایی، بوکان، گلابر، و مارون نیز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر بوده است؛ ضمن آنکه میزان پر بودن مخازن آبی ۳۴ سد کشور از جمله تهم، سهند، مهاباد، کوثر و سیمره نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است.

نکته قابل توجه آن است که ۲۶ سد کشور از جمله کرج، میجران، ‌ کرخه، شهید عباسپور و طالقان نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آب دارند که پر آب بودن برخی از سدهای اطراف تهران همچون کرج و طالقان، کمبود آب پایتخت دست کم برای پاییز امسال را منتفی کرده است.