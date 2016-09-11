بزرگترین توفیق ناجا در آستارا ایجاد محیطی امن برای گردشگران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا میرحیدری بعدازظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به این که آستارا یک شهرستان مهم مرزی و تجاری است، اظهار کرد: ضریب امنیت آن به دلیل وجود گردشگر و نیاز اطمینان وسرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با وجود تردد اتباع، مسافران خارجی و گردشگران داخلی، با تلاش مامورأن امنیتی و انتظامی، شهرستان آستارا از امنیت مطلوبی برخوردار است و در راستای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و با همکاری دستگاه قضایی، در زمینه وقوع جرائم متعدد، در ۵ ماهه نخست با کاهش ۲۰ درصدی جرائم به ویژه در زمینه سرقت از منزل، سرقت خودرو و موتورسیکلت مواجه بودیم.

فرمانده انتظامی استان گیلان اقدامات انجام گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در آستارا را نتیجه بخش دانست وگفت: نیروی انتظامی در این شهرستان توریستی در زمینه کشف سلاح های غیر مجاز، مواد مخدر و موارد ممنوعه بسیار قدرتمند عمل کرده است.

میر حیدری کاهش ۸۰ درصدی سرقت خودرو، ۶۰درصدی سرقت منزل و ۷۰ درصدی سرقت موتورسیکلت در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال قبل را یادآور شد و تصریح کرد: فرهنگ و همکاری مردم نقش نخست را در تامین امنیت جامعه دارد و نیروی انتظامی سیاست های خود را در ایمن سازی جامعه بر این محور استوار کرده است.

وی با تاکید بر تجهیز و تقویت سیستم های نرم افزاری و پشتیبانی نیروی انتظامی در آستارا با همکاری مسئولان این شهرستان، استفاده از ابزار جدید با پایش تصویری به جهت تامین امنیت به صورت ویژه و بهتر از گذشته و بدون حضور پلیس را ضروری دانست و گفت:تعامل مردم با مسئولان و پلیس به طور یقین میزان تخلفات را در این شهر مرزی و گردشگر پذیر کاهش می دهد و بسیاری از ناهنجاری ها را از بین خواهد برد.

فرمانده انتظامی استان گیلان تجهیز ورودی و خروجی آستارا به دوربین های پلاک خوان هوشمند به جهت رصد حوزه استحفاظی این شهرستان را از جمله نیازهای پشتیبانی و امنیتی آستارا عنوان کرد و افزود:در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پلیس در آستارا زحمات زیادی می کشد واین شهرستان مرزی نیازمند ایجاد مرکزی برای نگهداری از معتادان متهاجر با همکاری همه مسئولان و دستگاه های اجرایی ذیربط است.

هدف دشمنان عفت زدایی و تبدیل هنجار به ناهنجار

وی با بیان اینکه پایه و اساس تمام ناهنجاری های اجتماعی و تهاجم فرهنگی غرب ضربه زدن به جوانان و تغییر باورهای مردم است، اظهار کرد: در چنین شرایطی ارتقای سطح امنیت اخلاقی جامعه کاملا ضروری است و باید در این زمینه کلیه دستگاه های فرهنگی، مراکز علمی و روحانیت به کمک نیروی انتظامی آمده تا با اقدامات موثر فرهنگی در جامعه رشد ناهنجاری و کج رفتاری ها که از دشمن سرچشمه گرفته، قطع شود.

میرحیدری با اشاره به اینکه امروز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب آیتم ها و تخصص ها و دانش پلیس، به عنوان الگو برای پلیس های منطقه و در سطح بین‌الملل است، گفت : یگان ویژه ناجا در زمینه مقابله با اغتشاشات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی(فتا) امروز در دنیا صاحب حرف و رتبه ممتاز هستند و با اقتدار عمل می کنند.

وی بابیان اینکه نیروی انتظامی در استان گیلان دارای نیروهایی متعهد و مومن است، اظهار کرد : بدنه اصلی نیروی انتظامی در استان گیلان را فرماندهانی متعهد و جهادی تشکیل می دهند و با همکاری و همیاری مردم و مسئولان و پرسنل ناجا، امنیت مطلوبی در استان برقرار است.

در پایان مراسم با تقدیر از زحمات سرهنگ رحیم مهدی زاده فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرستان آستارا، سرهنگ رسول عزیزی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی در این شهرستان مرزنشین معرفی شد.