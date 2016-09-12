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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

در پارک فناوری پردیس؛

استارتاپ جذب سرمایه دانش بنیان در فناوری اطلاعات برگزار می شود

استارتاپ جذب سرمایه دانش بنیان در فناوری اطلاعات برگزار می شود

مرکز فن بازار ملی ایران به منظور جذب سرمایه در استارتاپ‏ها و شرکت‏های نوپای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رویداد «Startup Demo» را با حضور سرمایه‏ گذاران تخصصی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، رویداد «Startup Demo» به مدت دو روز با حضور یک موسسه و شرکت خدماتی مخابراتی به عنوان سرمایه­ گذاران و استارتاپ‌های حوزه ICT و شرکت‏ های دانش‌بنیان و فناور حوزه ICT به عنوان سرمایه ­پذیران برگزار می­ شود.

استارتاپ‏ها و شرکت­ها ایده خود را برای سرمایه‏ گذاران ارائه خواهند کرد و سرمایه گذاران با بررسی میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، میزان فروش و ... به بررسی آنها پرداخته و برای سرمایه ­گذاری در آنها اعلام تمایل خواهند کرد. در این صورت مذاکرات بعدی تا حصول نتیجه نهایی توسط فن‏ بازار ادامه خواهد داشت.

محورهای تخصصی این رویداد شامل «نرم افزارهای مبتنی بر زیرساخت ارتباطات سیار»، «اپلیکیشن های وفق پذیر با بستر مخابراتی کشور، «بهینه‌سازی در ارائه وسیع موبایل اپلیکیشن (ASO)» و «سرویس های ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS)» است.

این رویداد در ۶ و ۷ مهرماه ۹۵ در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3767332

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