کارناوالی برای آموزش همه جهان/ برزیل به دنبال رکوردشکنی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو.، به اذعان بسیاری از دست اندرکاران بازیهای پارالمپیک توجه ویژه تماشاچیان و مسئولین و رسانه ها به پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک برزیل فراتر از دوره های قبل بوده است.

تا پایان روز سوم این بازیها در هر روز بیش از ۱۵۰ هزار نفر با حضور در سالن ها از مسابقات معلولین دیدن کرده اند. فروش بلیط های آنلاین این بازیها تا به امروز به بیش از ۱.۸ میلیون رسیده که از المپیک پکن بیشتر است. در المپیک ۲۰۱۲ لندن ۲.۷ میلیون بلیط برای تماشاچیان فروش رفته بود و برزیلی ها در صورتیکه بتوانند این رقم را افزایش دهند رکودشکنی بی سابقه ای در این بازیها انجام داده اند.

یکی از کارهای تحسین برانگیز برزیلی ها آموزش و آشنایی مردم و کودکان با رشته های ورزشی مخصوص پارالمپیکی ها و تجربه انجام این بازیها برای تماشاچیان در مرکز المپیک پارک ریودوژانیرو بوده است. کاری که باعث شده تا در روند بلیط فروشی و استقبال مردم تاثیر بسزایی بگذارد.

این روزها همزمان با برگزاری رقابتها میان تیم های اصلی مردم نیز در حال آموزش رشته هایی چون گلبال مخصوص نابینایان، تنیس با صندلی چرخدار، فوتبال نابینایان، شنا و بسکتبال و ... هستند.

تنها در روز سوم مسابقات بیش از ۱۶۷ هزار نفر از المپیک پارک ریو بازدید کرده اند. در کارناوال آموزشی که هر روز در این پارک شاهد آن هستیم حاضرین با رشته های مختلف آشنا شده و تجربه بازی در آن را بدست می آورند.

تجربه ای با توپ های زنگ دار ، مسابقه گلبال با چشمان بسته و تجربه عکس گرفتن با قهرمانان رقابتها و آشنایی با آنها که باعث ستایش طرفداران برزیلی شده است.

در روز جمعه بیش از ۷۰۰ کودک فرصت آشنا شدن با رشته گلبال را بدست آوردند به طوریکه به گفته برگزار کنندگان این رشته ورزشی این روزها در ریو تبدیل به محبوب ترین بازیها شده است.

این میدان فرصتی شده برای محبوب شدن معلولین و حمایت مردم از بزرگترین میراث ورزش دنیا در میدان پارالمپیک.

در روز سوم مسابقات لوکاس باربوسا ورزشکار رشته دوومیدانی با حاضر شدن در این میدان تجربه تمرین در فوتبال نابینایان را بدست آورد و اذعان داشت که این رشته بسیار سخت است. وی بیان کرد: « اینکه فوتبال را با چشمان بسته دنبال کنی سخت است. عبور توپ بدون اینکه آن را ببینید . اما واقعا این رشته جالب و جذاب بود. »

بسیاری از جوانان حاضر در میدان آموزشی بیان کرده اند: « اینکه یک تیم بتواند هدایت توپی با یک زنگ کوچک را در میدان بدست گیرد و برنده مسابقه شود بسیار سخت تر از آن چیزی است که فکر می کرده اند. »

ناتالیا ورزشکار تنیس روی صندلی چرخدار برزیل نیز در روز دوم در این پارک حاضر شد و به آموزش رشته خود برای نوجوانان و بچه ها پرداخت. ناتالیا معتقد است: « تنها راهی که می تواند تعصبات را از روی معلولین بردارد آموزش است. همه چیز در دنیا به سرعت در حال تغییر است و این شیوه دنبال شده در ریو می تواند باعث شود تا مردم به ما احترام بگذارند. اینجا مردم می توانند همان طور که برای دیدن بازیهای المپیک می رفتند به دیدن مسابقات پارا نیز آمده و از ما حمایت کنند. این همان هدفی است که در صورت دستیابی به آن بزرگترین میراث در بازیهای پارالمپیک است .»

در کنار کارناوال آموزشی پارالمپیک ، گروه های موسیقی و نوازندگان به همراه هنرمندان برزیلی نیز برای مفرح کردن فضا و جذاب کردن حضور مردم به اجرای برنامه می پردازند.