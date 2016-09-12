به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی درباره آخرین وضعیت تاسیس شرکتهای جدید هواپیمایی در ایران، گفت: موافقت اصولی با درخواست تاسیس ۶ شرکت جدید هواپیمایی و دو شرکت هلیکوپتری در جلسه مشترک مسئولان عالی سازمان هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی صادر شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، تصریح کرد: با تصمیمی که برای صدور موافقت اصولی به این شرکتها گرفته شد، این شرکت ها از این پس باید به دنبال فراهم کردن مقدمات کار و تامین سرمایه باشند.
این مقام مسئول با اعلام اینکه پس از اخذ موافقتنامه اصولی، شرکتهای هواپیمایی تا ۶ ماه بعد زمان دارند تا نسبت به تامین سرمایه لازم، پنج فروند هواپیما و الزامهای مربوط به ساختار شرکت و تدوین نظام نامه ها اقدام کنند، اظهار داشت: بحث کفایت سرمایه را زمانی میتوانند تامین کنند که مجوز بهره برداری دریافت کنند، ضمن اینکه برای تاسیس شرکت هواپیمایی شرایطی در نظر گرفته شده که گام نخست آن، تامین سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نقدینگی و دارا بودن پنج فروند هواپیمای ملکی است.
وی تاکید کرد: باید زمینه ورود سرمایه گذاران جدید و هواپیماهای کوچک با ظرفیت کمتر فراهم شود تا اتصال فرودگاههای کوچک به یکدیگر را بتوان شاهد بود.
اسعدی سامانی، همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح کارتی شدن سوخت ایرلاین ها هم توضیح داد: با توجه به اینکه شرکتها تا پنج ماه گذشته صورتحسابهای خود را به موقع پرداخت کردهاند، بنابراین شیوه اعمال شده در ماههای گذشته در آینده تداوم خواهد داشت.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در خصوص بدهی شرکتها هم بیان کرد: قرار شد با استفاده از ساز و کاری که در تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۹۵ پیشبینی شده، پیگیریهای لازم انجام شود تا با همکاری شرکتهای هواپیمایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی از بدهیهای شرکتهای هواپیمایی به شرکت نفت از محل استفاده از ظرفیتهای این تبصره پرداخت شود.
به گفته این مقام مسئول، تمامی شرکتهای هواپیمایی با ارایه چک نسبت به تخصیص بدهیهای گذشته خود اقدام کردند.
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