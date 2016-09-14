جامعه کارگری درخواست مکتوب داد/لایحه اصلاح قانون کار راپس بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دیروز با ارسال نامه‌ای به وزارت کار، خواستار پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس و تنظیم لایحه جدید با مکانیسم سه جانبه گرایی (دولت، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی) شد.

لایحه اصلاح قانون کار بعد از اینکه در تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با انتقادات جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد.

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در حالی که طبق قانون، لایحه اصلاح قانون کار باید با نظر مشترک دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم می‌شد اما این لایحه بدون اعمال نظر آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است؛ از طرف دیگر معاون وزیر کار، ارسال این لایحه به مجلس را مربوط به دولت قبل می‌داند.

در همین رابطه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیش از این به مهر گفته بود: با وجود اینکه بر اساس جلسه شورای مشورتی، لایحه جدید باید با اعمال نظر نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به مجلس ارائه می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و لایحه فعلی همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی است، چراکه در آن نظر کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ نشده است.

اما پیگیری‌های خبرنگار مهر از معاون وزیر کار در خصوص انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی از لایحه فعلی حاکی از آن بود که آمادگی لازم برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان در لایحه یاد شده وجود دارد. سید حسن هفده تن دیروز در این‌باره به خبرنگار مهر گفته بود: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورای‌عالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد آن را به مجلس ارسال کنیم.

وی تامین نظر کارگران را از اولویت‌های نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی خواست در صورت تمایل برای برررسی مجدد «لایحه اصلاح قانون کار» در شورای عالی کار، درخواست مکتوب خود را ارسال کنند.

معاون وزیر کار همچنین گفت: در صورت موافقت اعضای این شورا، لایحه اصلاح قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد را پس می گیریم تا بعد از دریافت نظر کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

اما بلافاصله پس از این اظهارات معاون وزیر کار، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای به وزارت کار، که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، خواستار پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس و تنظیم لایحه جدید با مکانیسم سه جانبه گرایی (دولت، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی) شد.

متن نامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس هفده‌تن

معاون محترم روابط کار

با سلام و صلوات

با توجه به ارسال لایحه اصلاح قوانین کار از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه در تنظیم این لایحه علیرغم تاکید قانون، نظر بخش کارگری اخذ نگردیده است لذا خواهشمند است در راستای ارج نهادن به مکانیسم سه جانبه گرایی تعهدات لازم جهت عودت لایحه مزبور اتخاذ تا پس از اخذ نظرات شرکاء اجتماعی نسبت به تنظیم لایحه سه جانبه اقدام وسپس لایحه جدید به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد. قبلا از زحمات شما سپاسگزارم

اجرکم عنداله

غلامرضا عباسی

رئیس کانون عالی