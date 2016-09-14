به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مسیرهای صادرات گاز طبیعی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های تولید LNG در جنوب کشور و به ویژه طرح ایران ال. ان. جی است. با این وجود به نظر می‌رسد در کنار تولید و صادرات LNG، خط لوله کماکان یکی از سناریوهای صادرات گاز ایران به کشورهای اروپایی باشد.

در شرایط فعلی با توجه به سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام و قیمت‌های منطقه‌ای گاز طبیعی به ویژه در بازار اروپا، ساخت خطوط لوله طولانی و با متراژ حدود سه تا پنج هزار کیلومتر برای ایران به منظور صادرات گاز به اروپا فاقد توجیه اقتصادی است. در این میان، ایران از سومین سناریوی صادرات گاز به اروپا در طول چند روز اخیرا رونمایی کرده و طرحی به نام استفاده از ظرفیت خطوط لوله موجود گاز در اروپا به منظور انتقال گازهای ترش پارس‌جنوبی اکنون در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

علیرضا کاملی در تشریح برنامه جدید صادرات گاز ایران به اروپا، گفت: برای هر طرحی یک تحلیل هزینه و فایده وجود دارد که بر اساس آن مشخص می‌شود که آیا اجرای یک طرح، سوددهی قابل قبول دارد یا خیر؛ هم اکنون نیز با توجه به قیمت‌های پایین گاز و هزینه انتقال (انتقال گاز به اروپا مستلزم ساخت یک خط لوله حداقل ۵ هزار کیلومتری است) هیچ توجیه اقتصادی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اعلام اینکه به دنبال شناسایی و مطالعه مسیرهای جدید برای انتقال گاز به اروپا به غیر از شیوه احداث خطوط لوله بلندمدت است، تصریح کرد: از جمله این روش‌ها می‌توان به صادرات گاز به اروپا از طریق خطوط لوله موجود در منطقه، اشاره کرد.

این مقام مسئول، افزود: در این روش شاید بتوان با احداث خط لوله با مسیر کوتاه‌تری، این پروژه را عملیاتی کرد که در نتیجه هزینه انتقال کمتری متوجه ایران می‌شود.

کاملی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون گزینه‌های مختلفی برای ورود به بازار گازی اروپا در دست بررسی است که با اتمام مطالعات، نتایج آن اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، توسعه تجارت گاز ایران از سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب فعلی، یکی از برنامه‌های اولویت دار صنعت گاز کشور در دوران پسا برجام به شمار می‌رود.