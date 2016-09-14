به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی کتاب «خاطرات حسنعلیخان مستوفی» نوشته ابوالفضل زرویی نصرآباد با حضور نویسنده، سید علی موسوی گرمارودی و سید مهدی شجاعی شب گذشته در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.
در این نشست سید مهدی شجاعی نویسنده و ناشر در سخنانی عنوان کرد: گاهی دلم برای خودمان میسوزد که چه افراد نادر و ارجمندی در ایران معاصر هستند که اگر در نظامهای دیگر میزیستند، جایشان در صدر بود اما در کشور ما اجر نمیبینند و بعد هم نتیجه میگیرم که چون در کشور ما فرهنگ صاحب ندارد بهترین اثر هنری و یا هنرمند نیز مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خاطرات حسنعلی خان مستوفی به نظر من یک رمان فاخر است. البته آقای زرویی ادعای این مساله را ندارند اما میَشود با این اثر کاملا به شکل رمان مواجه شد. ساختارشکنی و خلاقیت این اثر در ادبیات ایران و حتی در جهان بیمثال است و به نظرم طرح این کار نیز بسیار شبیه کاری است که یالوم در رمان «و نیچه گریه کرد» از خود بر جای گذاشته است. در تاریخ طنز فارسی نیز اثری اینچنین خلق نشده و این خاطرات در میان این دست آثار نیز بیبدیل است.
وی افزود: زرویی در این کتاب شخصیتی خیالی را با تکیه بر رویدادهای واقعی چنان خلق کرده که برای بسیاری باورپذیر شده است. این موضوع نشان از توان نویسنده دارد. این روزها که مشکل عمده آثار پژوهشی ما سرهمبندی در تحقیق است، شاهدیم که نویسندهای پیدا شده که با مجموعهای بینظیر از اطلاعات، اثر خلق میکند و حتی در اثرش نظریه نیز ارائه میدهد. همه اینها نشان از پشتوانههای مطالعاتی او دارد و کار هر کسی نیست.
شجاعی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه معرفی این کتاب سه سال پس انتشار آن گفت: موضوع نقد و بحث در کشور ما خیلی جدی نیست، بسیاری از آثار اما به جای نقد دچار توطئه سکوت میشوند و این کتاب نیز اینگونه بوده است. در حالی که حتم دارم این کتاب اگر در خارج از ایران منتشر میشد منجر به رخداد اتفاقاتی بینظیر میشد.
سید علی موسوی گرمارودی نیز در این نشست پس از قرائت مقدمه خود بر کتاب زرویی، در سخنان کوتاهی عنوان کرد: این اثر در تقسیمبندیهای طنز، بدون شک یک نقیضه اما بسیار بدیع است و واقعا نظیرش را نداریم. به باور من اولین ویژگی این خاطرات بدیع بودنش است. من از آغاز قرن ۵ هجری تا به امروز کاری مانند این اثر که دارای چنین سر وشکلی باشد ندیدهام.
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