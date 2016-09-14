به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، «نرودا» ساخته پابلو لارن در حالی به عنوان نماینده شیلی برای رقابت اسکار خارجی زبان انتخاب شد که فیلم «هیچ ‌اتفاقی اینجا نیفتاد» ساخته آلخاندرو فرناندز نماینده خوبی از سینمای این کشور در جوایز گویای اسپانیا بود.

ارنستو اوتونه وزیر فرهنگ شیلی دیروز در مراسمی از دلایل این انتخاب سخن گفت و در برابر کارلوس روبلس فراگا سفیر اسپانیا در شیلی این خبر را اعلام کرد.

فیلم لارن بر زندگی پابلو نرودا برنده جایزه ادبی نوبل به عنوان یک شاعر و سیاستمدار تاکید دارد و دوره‌ای را تصویر کرده که او فعالیت‌های زیرزمینی و همکاری با حزب کمونیست را پیش می‌برد.

در این فیلم لئویس جنکو در نقش پابلو نرودا ایفای نقش کرده و گائل گارسیا برنال نیز در نقش یک بازپرس پلیس مقابل دوربین رفته است. نگارش فیلمنامه برعهده گیلرمو کالدرون نمایشنامه‌نویس شیلیایی بود و فیلم به عنوان محصول مشترک سینمای شیلی‌، فرانسه‌، اسپانیا و آرژانتین ساخته شد.

«هیچ‌ اتفاقی اینجا نیفتاد» ساخته آلخاندرو فرناندز ملهم از پرونده پسر سیاستمداری شیلیایی است که در تصادف اتومبیل یک کشاورز بیچاره را زیر گرفت.

وزیر فرهنگ از اقبال هر دو فیلم در شیلی سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که موفقیت‌های هر دو فیلم بتواند مخاطبان بیشتری را به سینماها بکشاند. وی تاکید کرد که فیلم‌های کارگردانان شیلیایی بیش از هر زمان دیگری در داخل و خارج کشور موفق عمل کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که فیلم لارن بتواند با ورود به فهرست اسکار حتی به افق‌های بیشتری برسد.

این در حالی است که فیلم «جکی» با بازی ناتالی پورتمن ساخته کارگردان شیلیایی سازنده «نرودا» در جشنواره فیلم ونیز و تورنتو با تحسین زیادی روبه رو شد.

سوم اکتبر ۲۰۱۶ (۱۲ مهر) مهلت معرفی نمایندگان هر کشور برای اسکار به پایان می‌رسد.

برندگان هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ۲۶ فوریه (دوشنبه ۹ اسفند) معرفی می‌شوند.