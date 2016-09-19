اعضای جامعه معلولان با استاندار خوزستان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که یکشنبه شب برگزار شد، مهمترین مشکلات معلولین استان به سمع و نظر استاندار خوزستان رسانده شد.

مهمترین مسائلی که در این جلسه از سوی جامعه معلولان خوزستان بیان شد مشکلاتی در حوزه مناسب سازی امکانات شهری برای استفاده معلولان، عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، عدم همکاری و پاسخگویی مناسب دستگاههای مسئول در این حوزه، مشکلات تردد معلولان در سطح شهر، مشکلات اشتغال معلولان و مشکلات تهیه و تامین تجهیزات معلولان و پروتزهای دست و پای مصنوعی بود.

استاندار خوزستان پس از استماع درددل های اعضای جامعه، طی تماسی با مدیرکل بهزیستی استان دستوراتی به منظور رفع مشکلات این اعضا صادر و بر بهبود شرایط تردد شهری بر مناسب سازی شهری توسط شهرداری و دستگاههای مربوطه تاکید کرد.

شریعتی همچنین از مدیرکل بهزیستی خواست در کارگروه مربوطه پیگیر اجرای مصوبات باشد.

استاندار خوزستان با حمایت از اشتغال معلولان، بر اجرای قوانین مربوطه در زمان استخدام توسط دستگاهها تاکید کرد.

به گزارش مهر، این سازمان مردم نهاد با بیش از دو هزار عضو از بزرگترین سمن های استان است