نمایشگاهی در بستر رویاپردازی و خیال/ به «این خانه» سر بزنید

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ اثر با موضوع خانه این روزها در نمایشگاهی با عنوان «این خانه» در گالری ایرانشهر برپاست که در آن می توان نقاشی ها و عکس های فرید امین الاسلام، علیرضا چلیپا، واحد خاکدان، مهدی حسینی، وحید دانایی فر، کامبیز صبری و.... را دید و در میانه گالری نیز چیدمانی از یک بخش از خانه مشاهده می شود.

این نمایشگاه به کیوریتوری بهنام کامرانی سعی دارد مخاطب را به دل مفهوم «خانه» به عنوان سکونتگاهی که قرار است محلی برای رویاپردازی و خاطره بازی باشد ببرد و به همین دلیل اکثر هنرمندان نیز از همین منظر اثر خلق کرده اند.

هر چند اثری مانند «خانه مصدق» از فرید امین الاسلام نگاهی اجتماعی به خانه دارد و از اثر او می توان خوانش سیاسی هم داشت، اما وقتی به مجسمه کامبیز صبری یا نقاشی علیرضا چلیپا نگاه می کنیم جایگاه همان خیال پردازی بیشتر خود را نشان می دهد.

بهنام کامرانی به عنوان کیوریتور درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: من با نظر گاستون باشلار بسیار موافقم که می گوید «خانه پناهگاه رویاپردازی است» و یا مولانا که می گوید «این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است/ از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است». در نگاه من خانه بزرگترین محل تلاقی اندیشه آدمی، خاطره ها و آرزوها و رویاهای اوست. انرژی بسیاری زیر سقف یک خانه وجود دارد از همین رو خانه محلی پویاست؛ چراکه هم گذشته هم حال و هم آینده همزمان در آن وجود دارد.

«بدون عنوان» اثر مریم اسپندی

وی ادامه داد: خانه می تواند به شکل های متفاوتی در یک اثر هنری نمود پیدا کند چون بستر گسترده ای دارد مثلا می تواند به عنوان محل جنایت مطرح شود یا می تواند به عنوان محلی که با یک سری اشیا هویت پیدا می کند نشان داده شود و آن اشیا درون خانه شروع به مفهوم سازی و خاطره سازی کنند و حتی خانه می تواند متروک و جای مرگ باشد.

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کامرانی درباره چرایی کیوریت کردن نمایشگاهی با این موضوع نیز بیان کرد: ممکن است مفهوم خانه به نظر ساده برسد اما من از زاویه پدیدارشناسی به این موضوع نگاه کرده ام و معتقدم می توان در عرصه هنرهای تجسمی کار بسیار گسترده و پژوهشی حتی روی این موضوع انجام داد چون همانطور که گفتم می شود به این موضوع از زاویه‌هایی مثل انسان در خانه، خود خانه به عنوان یک مکان با هر هویتی که هنرمند در آن می بینید یا موضوع اشیا در خانه و حضور خاطرات در خانه و... نگاه کرد. خانه موضوع بسیار جذابی برای یک هنرمند در عرصه هنرهای تجسمی برای پرداختن به آن است. کما اینکه تا به حال هم موضوع کار هنرمندان بوده است.

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وی با انتقاد از اینکه امروزه مفهوم خانه برای انسان امروزی دستخوش تغییر شده و دیگر از محل های خاطره انگیز در خانه ها مثل طاقچه و پستوها خبری نیست نیز اظهار کرد: ما امروزه از مفهوم خانه فاصله گرفته ایم و بیشتر خانه ها تبدیل به سکونتگاه شده اند.

نمایشگاه «این خانه» تا ششم مهرماه در گالری ایرانشهر واثع در خیابان نجات الهی، خیابان سپند، پلاک ۶۷ برپاست.