فراخوان جشنواره تئاتر فجر برای مشارکت دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای مشارکت داوطلبانه و افتخاری دانشجویان و هنرجویان در امور اجرایی و هماهنگی جشنواره فراخوان داد.

در متن فراخوان آمده است: «با توجه به حضور موثر و پر تعداد نسل جوان در عرصه های مختلف هنرهای نمایشی و ابراز علاقه و حضور متقاضیان جهت همکاری داوطلبانه و افتخاری با جشنواره، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در نظر دارد شرایطی را برای مشارکت هرچه بیشتر جوانان در امور اجرایی و هماهنگی جشنواره فراهم کند. لذا در این زمینه فراخوانی اعلام کرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.fitf.theater.ir و از آگاهی شرایط فراخوان به تکمیل فرم ثبت نام در سایت اقدام کنند. آخرین مهلت ثبت نام ۲۰ مهرماه سال جاری است.»

سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از یکم تا دوازدهم سال جاری به دبیری سعید اسدی برگزار خواهد شد.