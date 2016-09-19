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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

فراخوان جشنواره تئاتر فجر برای مشارکت دانشجویان

فراخوان جشنواره تئاتر فجر برای مشارکت دانشجویان

فراخوان مشارکت داوطلبانه دانشجویان و هنرجویان در امور اجرایی و هماهنگی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای مشارکت داوطلبانه و افتخاری دانشجویان و هنرجویان در امور اجرایی و هماهنگی جشنواره فراخوان داد.

در متن فراخوان آمده است: «با توجه به حضور موثر و  پر تعداد نسل جوان در عرصه های مختلف هنرهای نمایشی و ابراز علاقه و حضور متقاضیان جهت همکاری داوطلبانه و افتخاری با جشنواره، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در نظر دارد شرایطی را برای مشارکت هرچه بیشتر جوانان در امور اجرایی و هماهنگی جشنواره فراهم کند. لذا در این زمینه فراخوانی اعلام کرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.fitf.theater.ir و از آگاهی شرایط فراخوان به تکمیل فرم ثبت نام در سایت اقدام کنند. آخرین مهلت ثبت نام ۲۰ مهرماه سال جاری است.»

سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از یکم تا دوازدهم سال جاری به دبیری سعید اسدی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3773434
عطیه موذن

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