برنده جشنواره تورنتو معرفی شد/ مردم «داستان آمریکایی» را پسندیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم تورنتو با رسیدن به شب پایانی خود فیلم برنده تماشاگران این دوره را معرفی و اعلام کرد «داستان آمریکایی» فیلم طنز ساخته کورد جفرسون جایزه فیلم منتخب مردم جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو را به خود اختصاص داد. به این ترتیب شانس اسکار برای این فیلم افزایش پیدا کرد.
جایزه فیلم منتخب مردم جشنواره تورنتو یکی از بهترین عوامل برای پیشبینی و شناسایی یک فیلم در فصل جوایز است؛ اما نباید فراموش کرد که جشنواره امسال به دلیل اعتصاب نویسندگان و بازیگران و حضور نیافتن آنها در جشنوارهها، با حضور نیافتن برخی از فیلمها و رقبای برجسته در جشنواره مواجه شد و به همین دلیل در مقایسه با بیشتر سالها ترکیب ضعیفتری را میزبانی کرد.
در سالهای گذشته «کتاب سبز»، «۱۲ سال بردگی» و «سرزمین آوارگان» که قبلاً فیلم منتخب تماشاگران تورنتو شده بودند، در نهایت به عنوان بهترین فیلم اسکار شناخته شدند. «بلفاست»، «لالا لند»، «جوجو خرگوشه» و «فابلمنها» که سال پیش این عنوان را دریافت کرد هم همگی نامزد بهترین فیلم اسکار شدند.
جایزه فیلم منتخب مردم سال ۱۹۷۸ ایجاد شد و از آن زمان ۷ فیلم برنده این جایزه عنوان بهترین فیلم اسکار را هم کسب کردند.
«دارندگان» درامی درباره مدرسه شبانهروزی ساخته الکساندر پین فیلم دوم جایزه انتخاب مردم شد و انیمیشن «پسر و مرغ ماهیخوار» ساخته هایائو میازاکی هم انتخاب بعدی بود.
«دیکس: موزیکال»، طنزی پرخاشگر از لری چارلز کارگردان «بورات» برنده بخش جنون نیمهشب انتخابی مردم شد و «کشتن» ساخته نیکیل ناگش بات و «جهنم یک تابستان» به کارگردانی مشترک فین ولفهارد و بیلی بریک در ردههای بعدی جای گرفتند.
در بخش مستند هم جایزه تماشاگران به فیلم «آقای لباس پوشیدن: جادوی باورپذیری» ساخته رابرت مک کالوم رسید که درباره ارنی کومبز سرگرم کننده کودکان است و «کمپ تابستانی» ساخته جن مارکوویتز و «کوه کویین: اجلاس شرپا لاکپا» ساخته لوسی واکر در مقام بعدی قرار گرفتند.
در بخش بینالمللی هیات داوران متشکل از فیلمسازان بری جنکینز، آنتونی شیم و نادین لبکی فیلم «جاسی عزیز» ساخته تارسم سینگ داندوار را که داستانی واقعی از ماجرای «رومئو و ژولیت» است به عنوان بهترین فیلم انتخاب کردند. این انتخاب متفقالقول یک جایزه ۲۰ هزار دلاری برای برنده به همراه داشت. هیات داوران در بیانیه خود از این فیلم به عنوان ترکیبی عالی از هنر، هدف و ایمان در بینندگان یاد کردند که دنیایی را خلق میکند که هم بسیار سینمایی و هم کاملاً واقعگرایانه است.
فیلم «سولو» ساخته سوفی دوپویس که یک داستان عاشقانه با مرکزیت مواد مخدر است، عنوان بهترین فیلم سینمایی کانادا را از آن خود کرد.
«داستان آمریکایی» با اکران در تورنتو تحسین منتقدان را برانگیخت و بسیاری از منتقدان از بازی جفری رایت در نقش استاد دانشگاهی که پس از نوشتن یک کتاب کلیشهای وحشیانه درباره زندگی سیاهپوستان به عنوان یک شوخی به شهرت ادبی دست پیدا میکند، تجلیل کردند. منتقد ورایتی هم نوشت این فیلم میتواند در اسکار بدرخشد و از بهترین فیلمهای اول یک کارگردان از زمان «زیبایی آمریکایی» سام مندس است.
جفرسون که نویسنده سریالهای «جانشینی» و «نگهبانان» بوده، اولین تجربه کارگردانی خود را با این فیلم انجام داد و خودش هم فیلمنامه آن را نوشت. این فیلم با اقتباس از رمان «پاک کردن» اثر پرسیوال اورت در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است.
تورنتو امسال با فرشهای قرمز کمتر و نمایشهای پر زرق و برق بسیار کمتری شکل گرفت و به جز بازیگران هندی، تنها بازیگرانی در جشنواره حضور داشتند که موافقتنامههای موقت از انجمن بازیگران دریافت کرده بودند.
