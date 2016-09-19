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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

پروانه نمایش ۱۷ اثر برای شبکه نمایش خانگی صادر شد

پروانه نمایش ۱۷ اثر برای شبکه نمایش خانگی صادر شد

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۱۷ عنوان فیلم موافقت کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه یکشنبه ۲۱ شهریور ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه مجموعه «با من خوش می گذره» قسمت ۲ و ۳ به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم، «پیش خواهد آمد» به تهیه کنندگی مشترک پژمان لشکری پور و حمید مولوی و به کارگردانی بهروز شعیبی، «میان ماندن و رفتن» به تهیه کنندگی حمید مولوی و به کارگردانی بهروز شعیبی و «پرده نشین» به تهیه کنندگی سید محمود رضوی و به کارگردانی بهروز شعیبی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه ۶ عنوان فیلم خارجی، ۳ عنوان فیلم مستند و آموزشی و چهار عنوان فیلم کوتاه موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 3773678

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