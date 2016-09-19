تاخیر دوباره در تحویل ورزشکاه یادگار امام/۲۶ مهر تاریخ جدید

رحیم شهرتی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به زمان تحویل ورزشگاه یاد امام تبریز گفت: این ورزشگاه آماده تحویل است و در حال حاضر در مرحله کاشت و فرش کردن چمن ورزشگاه قرار داریم.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی ورزشگاه در حال اتمام است، ادامه داد: این ورزشگاه با همکاری هیئت فنی و مهندسی، سازمان تربیت بدنی، دفتر فنی استانداری و نظام مهندسی آذربایجان شرقی تا ۲۶ مهر ۹۵ تحویل داده می شود.

فرماندار تبریز در خصوص دلایل برگزار نشدن بازی تیم های لیگ برتری تبریز در ورزشگاه تختی (باغشمال) نیز گفت: براساس بررسی های صورت گرفته، چمن و جایگاه تماشاگران این ورزشگاه وضعیت مناسب و امنیت کامل برای برگزاری این بازی های را نداشته و امکان ریزش در ورزشگاه وجود دارد و بنابراین اجازه برگزاری مسابقات در این ورزشگاه داده نشده است.

گفتنی است پیش از این ۱۰ مهر به عنوان زمان تحویل ورزشگاه یادگار امام تبریز از سوی مسئولان عنوان شده بود که با تغییر و تاخیر دوباره در زمان تحویل این ورزشگاه، تیم های لیگ برتری استان باید با رقیب دیگری غیر از تیم های حریف بنام ورزشگاه محل برگزاری بازی نیز دست و پنچه نرم کنند.