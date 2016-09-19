به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طحان پور در حاشیه جلسه هماهنگی طرح جمع آوری کالای قاچاق که با حضور اعضای اتحادیه لوازم خانگی برگزار شد، گفت: اطلاع رسانی جمع آوری کالای قاچاق به واحدهای صنفی در بخش لوازم خانگی از ابتدای شهریور انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار از ابتدای مهر، افزود: در مرحله اول اجرای طرح ، به واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق اخطار و در مرحله بعد، کالای قاچاق جمع آوری و جریمه نقدی برای واحد صنفی تعیین می‌شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی، نبود آگاهی کافی در بین واحدهای صنفی را موجب خرید برخی کالاهای مشکوک به قاچاق دانست و گفت: کالای دارای برگه فروش با مشخصات خریدار و فروشنده نشان دهنده سلامت تجارت کالاست.

طحان پور با اشاره به شروع مبارزه جدی با قاچاق از مبدا و در گمرک، افزود: بارکد 16 رقمی برای کالاهای وارداتی وجود دارد که با ثبت آن در سیستم و به نمایش درآمدن نام کالا می‌توان از قانونی بودن کالا مطمئن شد.

وی با اشاره به اینکه مردم در قبال کالای خریداری شده باید برگه فروش دریافت کنند ،گفت: در برگه فروش باید ضمانت و شرکت مربوطه به طور کامل مشخص شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی فرار از مالیات را دلیل صادر نکردن برگه فروش از سوی برخی شرکت‌های وارد کننده دانست و افزود: 9 درصد ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شود بنابر این واحدهای صنفی نباید برای مالیات نگران شوند.

طحان پور با اشاره به تلاش برای جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن مصرف کننده، اظهار داشت: جلوگیری از خروج ارز ، خرید کالای با کیفیت و ایجاد امنیت برای واحد صنفی از دیگر اقداماتی است که اتحادیه به دنبال آن است.

وی با بیان اینکه به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای واحدهایی که کالای بدون برگه فروش از قبل خریداری کرده اند راه حل مشخص خواهد شد تا دچار زیان نشوند، افزود: ورود قانونی کالا ، پرداخت حق و حقوق دولت ، ارائه خدمات پس از فروش و شناسنامه دار بودن کالاها هدف نهایی اجرای این طرح است.