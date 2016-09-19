۳هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پیرو اعلام قبلی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین و پرداخت سه هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران کشور از محل فروش اوراق مشارکت؛ در ۴۸ ساعت گذشته این میزان از طلب کشاورزان گندمکار که محصول تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل داده‌اند، از طریق بانک کشاورزی به حساب آنان واریز شد.

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این وزارتخانه و مجموعه نهادهای ذی ربط اقتصادی دولت به طور ویژه در حال پیگیری و تلاش هستند تا باقی مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان تامین و پرداخت شود.

به گزارش مهر، از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم به ارزش ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری و تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده است.