رحیم میدانی در گفتگو با مهر با اشاره به مشارکت و حضور شرکتهای آمریکایی در نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران گفت: برای نخستین بار در دوران پسابرجام شرکتهای آمریکایی در نمایشگاه آب و فاضلاب تهران حضور یافتهاند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر شرط ایران برای همکاری با شرکتهای آمریکایی در صنایع آب تصریح کرد: بر اساس سخنرانی اخیر رئیس جمهوری، ایران محدودیتی برای جذب سرمایه گذاران خارجی در صنایع مختلف از جمله صنعت آب و فاضلاب ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش شرط ایران برای همکاری و مشارکت با شرکتهای آمریکایی در صنایع آب و فاضلاب در قالب قوانین موجود سرمایه گذاری کشور است، تصریح کرد: بر این اساس در صورتی که شرکتهای آمریکایی به قوانین ایران پایبند باشند محدودیتی برای همکاری و فعالیت آنها در صنایع آب و آبفای کشور وجود ندارد.
میدانی با اعلام اینکه در دوران پسا برجام وزارت نیرو گفتگوهای متعددی با شرکتهای آسیایی و اروپایی انجام داده است، اظهار داشت: تاکنون تفاهم نامههای متعددی با شرکتهایی از آلمان، کره جنوبی و انگلیس برای همکاری و جذب سرمایه در صنایع آب و فاضلاب امضا شده است.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون ۹۵ درصد کالا، تجهیزات، لوله و سایر لوازم مورد نیاز درصنایع آب و فاضلاب توسط سازندگان ایرانی طراحی و ساخته میشود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهمترین محور گفتگوها با شرکتهای خارجی جذب منابع مالی و اعتباری در صنایع آب و آبفا است.
به گزارش مهر، در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و فاضلاب ایران که از امروز در تهران آغاز به کار میکند، ۱۴۰ شرکت خارجی از ۲۵ کشور جهان حضور یافته که شرکتهای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی همچون انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، روسیه، ایتالیا، بلژیک، آمریکا، کانادا، دانمارک، لهستان، سوئد، نروژ، چک، اسلواکی، سوئیس و رومانی حضوری فعال تر نسبت به دوره قبلی داشتهاند.
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