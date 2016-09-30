محمدجواد کبودرآهنگی کارگردان نمایش «واگویه‌های گندابی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر گفت: زندگی علی گندابی یکی از لات های همدان داستان اصلی این نمایش را شکل می دهد، در واقع علی گندابی یک روز با گوش دادن به روضه خوانی یکی از روحانیان متحول می شود به طوری که در حال حاضر مزار او در ورودی حرم حضرت علی (ع) واقع شده است. به همین منظور در قسمتی از این نمایش روضه خوانی هم صورت می گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال های اخیر در فضای مجازی مطالب زیادی درباره علی گندابی منتشر شده است و مخاطبان از داستان آن آگاه شده اند تصمیم به اجرای این نمایش گرفتیم. ما برای این کار حدود ۲ ماه تحقیقات میدانی انجام دادیم و با افرادی که علی گندآبی را می شناختند و خاطراتی از او داشتند صحبت کردیم.

این کارگردان بیان کرد: ما پیش از این «واگویه‌های گندابی» را در همدان با لهجه و موسیقی همدانی به صحنه برده ایم و قصد داریم در تهران هم به همین شیوه این نمایش را اجرا کنیم زیرا لهجه همدانی به گونه ای نیست که مخاطب نتواند با آن ارتباط برقرار کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی این نمایش در همدان اجرا شد استقبال خوبی از سوی مخاطبان صورت گرفت به همین دلیل فکر می کنم در تهران هم بتواند با مخاطبان ارتباط برقرا کند.

سهراب نیک‌فرجاد، سید مهرداد کاوسی‌حسینی، احمدرضا جلیلوند، سعید باغبانی‌نیر، یاسر محمدی، ندا هادیان، سعید محمودیان، محمد طالبی، سپهر مسافریان، میلاد سلوکی، سعید متعبد، اکبر اسلامی، منصور رضانیا، علی پاشاپور، نگار فیروزی و محسن صلواتی بازیگران نمایش «واگویه‌های گندابی» هستند.

این نمایش از روز یکشنبه ۱۱ مهرماه تا روز جمعه ۱۶ مهرماه، همزمان با دهه اول ماه محرم، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه‌ «مهر» حوزه هنری روی صحنه می‌رود.