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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۷

حال مجروحان حمله آمریکا به بندرعباس پایدار است

حال مجروحان حمله آمریکا به بندرعباس پایدار است

بندرعباس- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان از انتقال دو مصدوم به بیمارستان خبر داد و گفت: حال مجروحان حمله آمریکا به محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه‌ الله‌اکبر متاسفانه ترکش‌هایی به چند ساختمان اصابت کرده است و دو نفر مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: هم‌اکنون اوضاع محل حادثه تحت کنترل کامل است و نیروهای امدادی پس از انجام عملیات ارزیابی و امدادرسانی، وضعیت منطقه را تحت پایش دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با بیان اینکه تاکنون تنها دو مصدوم در این حادثه گزارش شده است، تصریح کرد: وضعیت عمومی هر دو مصدوم پایدار است و خدمات درمانی لازم در بیمارستان به آنان ارائه می‌شود.

کد مطلب 6897241

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