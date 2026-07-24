حال مجروحان حمله آمریکا به بندرعباس پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه اللهاکبر متاسفانه ترکشهایی به چند ساختمان اصابت کرده است و دو نفر مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: هماکنون اوضاع محل حادثه تحت کنترل کامل است و نیروهای امدادی پس از انجام عملیات ارزیابی و امدادرسانی، وضعیت منطقه را تحت پایش دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با بیان اینکه تاکنون تنها دو مصدوم در این حادثه گزارش شده است، تصریح کرد: وضعیت عمومی هر دو مصدوم پایدار است و خدمات درمانی لازم در بیمارستان به آنان ارائه میشود.
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