حال مجروحان حمله آمریکا به بندرعباس پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه‌ الله‌اکبر متاسفانه ترکش‌هایی به چند ساختمان اصابت کرده است و دو نفر مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: هم‌اکنون اوضاع محل حادثه تحت کنترل کامل است و نیروهای امدادی پس از انجام عملیات ارزیابی و امدادرسانی، وضعیت منطقه را تحت پایش دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با بیان اینکه تاکنون تنها دو مصدوم در این حادثه گزارش شده است، تصریح کرد: وضعیت عمومی هر دو مصدوم پایدار است و خدمات درمانی لازم در بیمارستان به آنان ارائه می‌شود.