حسام عقبایی درگفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: وضعیت معاملات درشهر تهران طی شش ماهه اول سال رو به رشد بوده است، براساس آمار به دست آمده، در شهریور ماه ۱۵ هزار و ۳۷۲ قرارداد خرید و فروش و ۱۹ هزار و ۳۹ قرارداد اجاره به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: ۵۰ هزار و ۶۳۲ قرارداد خرید و فروش و ۶۱ هزار و ۷۱۸ قرارداد اجاره که جمعا ۱۱۴هزار و ۱۳۹ قرارداد است، در سطح کشور و ۳۴ هزار و ۸۳۰ قرارداد در تهران طی شهریور ماه به ثبت رسیده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به بهبود معاملات طی ماههای گذشته، اظهار کرد: از فروردین تا شهریور، بطور نسبی هر ماه شاهد افزایش حجم معاملات در تهران بودیم.

عقبایی بیان کرد: پیش بینی می شود که تا پایان زمستان این رشد معاملات به شهرهای کوچک و شهرستان ها برسد و شاهد افزایش معاملات مسکن در کشور باشیم.

وی درباره وضعیت قیمت مسکن طی ماههای آینده بیان کرد: تا پایان سال ثبات بر قیمت ها حاکم است و تغییر خاصی دراین زمینه نخواهیم داشت چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر قرار داریم بنابراین تا پایان بهار ۹۶ هم قیمت ها ثابت خواهد ماند ولی حجم معاملات افزایش می‌یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد: فصل اصلی نقل و انتقالات از خرداد تا پایان شهریور است و با آغاز فصل پاییز، مراجعات برای رهن و اجاره کاهش می یابد ضمن اینکه شاهد کاهش ۳ تا ۴ درصدی اجاره‌بها خواهیم بود.