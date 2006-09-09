مركل از بوش به سبب زندانهاي سري "سيا" انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، آنجلا مركل دربرلين گفت :"استفاده از چنين زندانهايي، سازگار با درك من از حاكميت قوانين نيست ".



صدراعظم آلمان خاطرنشان كرد :"حتي درمبارزه با تروريسم، چنين برداشت مي شود كه اهداف را توجيه نكرد و اينكه بايد راه حل هاي ديگر پيدا شود. درعوض، ما بايد پاسخهايي را براي مبارزه موثربا تروريسم بدون زيرسوال بردن اصول بنيادين و اعتقادات ما پيدا كنيم ".



با وجود اين انتقادات، صدر اعظم آلمان از اعتراف شخصي بوش به به وجود زندانهاي سري سيا استقبال كرد .



جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا هفته جاري وجود زندانهاي سري "سيا" در اماكن نامعلوم در جهان را تاييد كرد . اين تاييد ماهها پس از انتشار گزارشهايي صورت مي گيرد كه فاش كردند سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" از اروپا به عنوان ، مركزي براي انتقال مظنونان تروريستي براي بازجويي استفاده مي كند.



از سويي ، ولفگانگ شئوبل وزير كشور آلمان در گفتگو باروزنامه " پاسورنئو پرس"، وجود زندانهاي سري سيا را محكوم كرد و اظهارداشت كه آمريكا پا را بسيار فراتر نهاده است.



وي افزود:"من هرگز دليلي براي توقيف مظنونان تروريستي در جايي مانند گوانتانامو به دور از محاكمه دردادگاههاي آمريكايي

نمي بينم."



وزير كشور آلمان همچنين خاطر نشان كرد كه وي اطلاعاتي درباره وجود زندانهاي سري سيا در آلمان ، در اختيار ندارد.



اخيرا قانونگذاران اتحاديه اروپا كه از واشنگتن ديداركرده بودند، با انتشار گزارشي موقت از تحقيقات خود، اعلام كردند كه سيا از حملات يازده سپتامبر ، بيش از 1000 پرواز مخفي در سرتاسر اروپا انجام داد كه طبق اين گزارش چندين پرواز به منظور انتقال مظنونان بوده است .



آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا در سال 2005 به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي درباره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد.