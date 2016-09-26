به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده با اشاره به نقشه گسل‌های تهران، گفت: بر اساس این نقشه، کاخ نیاوران زیر گسل زلزله قرار دارد و بازدیدهای انجام شده، حاکی از آن است که این کاخ با مشکلات عمده‌ای مواجه شده و ترک‌ها و شکاف‌های عمیقی در آن ایجاد شده که بازدید عمومی را مختل کرده و در عین حال آسیب‌های جدی، به بنای تاریخی وارد آورده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: بازدیدها از پروژه اطلس‌مال که با فاصله بیش از ۴۰۰ متر از کاخ قرار دارد، نشان می‌دهد گود بیش از ۴۰ متری در آن محل ایجاد شده است و برای کاخ مشکلاتی ایجاد کرده که نیاز به تحقیقات جدی‌تر و بیشتری را می‌طلبد.

وی ادامه داد: برای احداث پارکینگ کوروش که حدود ۳۰ متر عمق داشت، مسیر دو قنات تغییر کرد، در حالی که پروژه اطلس‌مال گودبرداری ۴۰ متری دارد و به مراتب خطرات بیشتری را برای محیط پیرامون خود ایجاد خواهد کرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر وجود گسل در تهران، پدیده فرونشست هم مخاطره‌ای است که شهر را تهدید می‌کنند و باید مناطقی که گسل زلزله دارند، مورد توجه جدی دستگاههای مجری قرار گیرند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: فعالیت‌های توسعه شهری اعم از عملیات مترو و گودبرداری‌های با عمق زیاد، با توجه به حساس بودن منطقه تهران و مخاطرات دیگری که به طور طبیعی وجود دارد، باید با نهایت دقت و توجه به ضوابط و قوانین باشد.

وی افزود: با وضعیتی که در برخی مناطق تهران وجود دارد، اگر بخواهیم مجموعه اقداماتی همچون مترو و گودبرداری را نیز خودمان در سطح شهر با نام توسعه انجام دهیم، به جریان مخرب سرعت بخشیده‌ایم.

شکرچی‌زاده اشاره کرد: با توجه به جنس لایه‌های خاک در تهران که لایه‌های جوان آبرفتی و با چسبندگی کم است، باید به بحث فرونشست‌ها و گودبرداری‌ها توجه جدی شود و کارها به شیوه‌ای با نام توسعه انجام شود که خطرات کمی را برای آینده شهر رقم بزند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، حادثه خیابان پیامبر و فرونشست زمین در آن منطقه را از جمله اتفاقاتی دانست که بدون توجه به جنس خاک در منطقه رخ داد.

شکرچی‌زاده گفت: اتفاقی که در خیابان پیامبر افتاد، نزدیک مترو است؛ اگرچه شهرداری ‌می‌گوید که ربطی به آن ندارد؛ اما حفره‌هایی ایجاد شده که باعث تغییراتی در سطح زمین شده است.