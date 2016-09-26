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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

معاون آخوندی خبرداد؛

بروز ترک‌های عمیق بر کاخ نیاوران/بازدیدهای عمومی مختل شد

بروز ترک‌های عمیق بر کاخ نیاوران/بازدیدهای عمومی مختل شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقشه گسل‌های تهران، گفت:براساس این نقشه،کاخ نیاوران زیر گسل زلزله قرار دارد و بازدیدهای انجام شده حاکی از آن است که این کاخ با مشکلات عمده‌ مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده با اشاره به نقشه گسل‌های تهران، گفت: بر اساس این نقشه، کاخ نیاوران زیر گسل زلزله قرار دارد و بازدیدهای انجام شده، حاکی از آن است که این کاخ با مشکلات عمده‌ای مواجه شده و ترک‌ها و شکاف‌های عمیقی در آن ایجاد شده که بازدید عمومی را مختل کرده و در عین حال آسیب‌های جدی، به بنای تاریخی وارد آورده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: بازدیدها از پروژه اطلس‌مال که با فاصله بیش از ۴۰۰ متر از کاخ قرار دارد، نشان می‌دهد گود بیش از ۴۰ متری در آن محل ایجاد شده است و برای کاخ مشکلاتی ایجاد کرده که نیاز به تحقیقات جدی‌تر و بیشتری را می‌طلبد.

وی ادامه داد: برای احداث پارکینگ کوروش که حدود ۳۰ متر عمق داشت، مسیر دو قنات تغییر کرد، در حالی که پروژه اطلس‌مال گودبرداری ۴۰ متری دارد و به مراتب خطرات بیشتری را برای محیط پیرامون خود ایجاد خواهد کرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر وجود گسل در تهران، پدیده فرونشست هم مخاطره‌ای است که شهر را تهدید می‌کنند و باید مناطقی که گسل زلزله دارند، مورد توجه جدی دستگاههای مجری قرار گیرند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: فعالیت‌های توسعه شهری اعم از عملیات مترو و گودبرداری‌های با عمق زیاد، با توجه به حساس بودن منطقه تهران و مخاطرات دیگری که به طور طبیعی وجود دارد، باید با نهایت دقت و توجه به ضوابط و قوانین باشد.

وی افزود: با وضعیتی که در برخی مناطق تهران وجود دارد، اگر بخواهیم مجموعه اقداماتی همچون مترو و گودبرداری را نیز خودمان در سطح شهر با نام توسعه انجام دهیم، به جریان مخرب سرعت بخشیده‌ایم.

شکرچی‌زاده اشاره کرد: با توجه به جنس لایه‌های خاک در تهران که لایه‌های جوان آبرفتی و با چسبندگی کم است، باید به بحث فرونشست‌ها و گودبرداری‌ها توجه جدی شود و کارها به شیوه‌ای با نام توسعه انجام شود که خطرات کمی را برای آینده شهر رقم بزند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، حادثه خیابان پیامبر و فرونشست زمین در آن منطقه را از جمله اتفاقاتی دانست که بدون توجه به جنس خاک در منطقه رخ داد.

شکرچی‌زاده گفت: اتفاقی که در خیابان پیامبر افتاد، نزدیک مترو است؛ اگرچه شهرداری ‌می‌گوید که ربطی به آن ندارد؛ اما حفره‌هایی ایجاد شده که باعث تغییراتی در سطح زمین شده است.

کد مطلب 3779155

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