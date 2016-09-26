به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، علی اصغر اصغری اظهار کرد: نرخ جدید شهریه‌های مصوب برای مهد کودک‌ها به تفکیک استان، محل و نوع فعالیت آنها پس از بررسی کمیته‌های استانی و تاکیدات لازم بر رعایت ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها اعلام شد.

وی افزود: شهریه‌های ابلاغی از تیرماه امسال قابلیت اجرایی داشته و در سه گروه سنی شیرخوار، نوباوه و نوپا به تفکیک و بر اساس درجه بندی و ارتقا کیفیت خدمات مهدکودک‌ها از یک ستاره (شهریه پایه) شروع و دو ستاره با افزایش ۲۰ درصد، سه ستاره با افزایش ۳۰ درصد و چهار ستاره با افزایش ۴۰ درصدی مشخص و اعلام شده است.

مشاور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به مبالغ شهریه مهد کودک‌ها در سراسر استان، خاطرنشان کرد: شهریه مهد کودک‌ها در رده سنی شیرخواران در مرکز استان از دو میلیون و ۱۱۵ هزار ریال برای مراکز یک ستاره آغاز و تا دو میلیون و ۵۳۹ هزار و ۵۰۰ ریال برای مراکز سه ستاره با احتساب هزینه صبحانه و نهار افزایش یافته و این رقم در سایر شهرهای استان از دو میلیون و ۷۳ هزار ریال برای مراکز یک ستاره آغاز و تا دو میلیون و ۴۸۴ هزار و ۹۰۰ ریال با احتساب هزینه صبحانه و ناهار افزایش می‌یابد.

اصغری تصریح کرد: شهریه مهد کودک‌های رده سنی نوباوه در مرکز استان از دو میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۵۰ ریال برای مراکز یک ستاره آغاز و تا ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۶۲۵ ریال برای مراکز سه ستاره با احتساب هزینه صبحانه، ناهار و کلاس‌های فوق برنامه افزایش یافته و این رقم در سایر شهرهای استان از دو میلیون و ۴۹۰ هزار ریال برای مراکز یک ستاره آغاز و تا سه میلیون و ۲۶ هزار و ۶۰۰ ریال با احتساب هزینه صبحانه، ناهار و کلاس‌های فوق برنامه افزایش می‌یابد.

وی افزود: شهریه مهد کودک‌های رده سنی نوپا در مرکز استان از دو میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال برای مراکز یک ستاره آغاز و تا سه میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۵۰ ریال برای مراکز سه ستاره با احتساب هزینه صبحانه، ناهار و کلاس‌های فوق برنامه افزایش یافته و این رقم در سایر شهرهای استان از دو میلیون و ۶۹۸ هزار و ۷۵۰ ریال برای مراکز یک ستاره آغاز و تا سه میلیون و ۲۹۸ هزار و ۳۷۵ ریال با احتساب هزینه صبحانه، ناهار و کلاس‌های فوق برنامه افزایش می‌یابد.

اصغری ادامه داد: تهیه لوازم التحریر مورد نیاز کودکان بر عهده والدین است و تهیه و تامین لوازم بهداشتی مصرفی بر عهده مهد کودک بوده و هیچ مبلغی بابت این خدمات نباید دریافت شود.

وی تصریح کرد: هر مهد کودک تمام وقت می‌تواند با بکار گیری مربیان مجرب که دارای کارت مربیگری از مراجع ذیصلاح هستند، حداکثر پنج فعالیت را در قالب یکی از محورهای ورزشی، هنری و فرهنگی اجرا کند که شرکت کودکان در هر یک از این فعالیت‌های فوق برنامه اختیاری بوده و شهریه آن نیز جداگانه محاسبه خواهد شد.

اصغری یادآور شد: دریافت وجه تحت هر عنوان در قالب قرارداد با والدین به منظور ارائه خدمات ویژه و تخصصی و یا به هر شکل دیگر ممنوع بوده و بخشنامه شهریه مصوب که از سوی استان برای مهد کودک‌ها ارسال می‌شود باید در معرض دید عموم والدین قرار گیرد.

وی در پایان از تمامی شهروندان و خانواده‌ها درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این خصوص، موضوع را از طریق سامانه ستاد خبری (۱۲۴) گزارش کرده تا توسط بازرسین سازمان مورد بررسی قرار گیرد.