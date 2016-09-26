به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی کرینکو» مدیر اجرایی «روس اتم» امروز دوشنبه از تکمیل فرایند تحویل ۳۸ تن آب سنگین ایران به روسیه در ماه میلادی جاری (سپتامبر) خبر داد.

وی در نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره گفت: من همکاران محترم را در جریان این مطلب قرار می دهم که ۳۸ تن از آب سنگین ایران در تاریخ ۱۳ و ۲۰ سپتامبر از طریق هوایی در دو مرحله پرواز به روسیه تحویل داده شده است.

کرینکو همچنین در ادامه صحبت های خود از حمایت روسیه به انتخاب مجدد «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و تاکید کرد: روسیه به حمایت خود از آمانو که از توانایی اتخاذ رویکرد حرفه ای و متوازن در شرایط سخت برخوردار است، ادامه داده و از انتخاب وی برای دور سوم پشتیبانی می کند.