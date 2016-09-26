وزیر خارجه انگلیس وارد ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، وزیر خارجه انگلیس ساعاتی پیش در اولین سفر خود پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه، برای رایزنی با مقامات این کشور وارد آنکارا شد.

بر این اساس، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس قرار است در این سفر با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره روابط فیمابین و موضوع سوریه با آن ها به گفت و گو بنشیند.

این در حالیست که پیشتر اعتراض به حضور و زندگی آزادانه میلیون ها تبعه ترکیه در انگلیس در جریان تبیلغات خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به (برگزیت) بر نگرانی ها در روابط طرفین افزوده بود.

لازم به ذکر است، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس که در ماه می سال جاری میلادی به دلیل سرودن شعری توهین‌ آمیزی درباره «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه یک جایزه ادبی در انگلیس دریافت کرده بود، قرار است در طول این سفر از پارلمان ترکیه که در جریان کودتا مورد بمباران قرار گرفته بود نیز بازدید کند.

گفتنی است، دیدار وزیر خارجه انگلیس با گروهی از معارضان سوری در ترکیه از دیگر برنامه های «بوریس جانسون» در این سفر اعلام شده است.