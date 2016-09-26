به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز، پنجم مهرماه در دهمین دور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس که به میزبانی کلیسای ارتدکس روسیه و باعنوان «نقش اسلام و مسیحیت ارتدوکس در برقراری صلح عادلانه و پایدار» آغاز شد، از کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران» رونمایی شد.

در این دور از گفت‌وگوها، پولیت فیو فان، اسقف اعظم قازان و تاتارستان، ابراهیمی‌ترکمان، رییس هیأت ایرانی، آیت‌الله تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، آیت‌الله بهشتی، عضو خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی، رییس سازمان سمت، محسن اسماعیلی، عضو خبرگان رهبری و فاطمه طباطبایی، استاد دانشگاه و رییس پژوهشگاه عرفان حضور داشتند.

کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران» اثری مصور به زبان انگلیسی است که آداب، رسوم و ادای فرایض دینی پیروان ادیان ابراهیمی در ایران را به نمایش می گذارد. این کتاب در ۲۸۲ صفحه و در قطع رحلی توسط موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی به چاپ رسیده است.