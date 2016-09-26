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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

در حاشیه دهمین دور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس؛

کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران» رونمایی شد

کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران» رونمایی شد

ترجمه روسی کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران» در دهمین دور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز، پنجم مهرماه در دهمین دور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس که به میزبانی کلیسای ارتدکس روسیه و باعنوان «نقش اسلام و مسیحیت ارتدوکس در برقراری صلح عادلانه و پایدار» آغاز شد، از کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران»  رونمایی شد.

در این دور از گفت‌وگوها، پولیت فیو فان، اسقف اعظم قازان و تاتارستان، ابراهیمی‌ترکمان، رییس هیأت ایرانی، آیت‌الله تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، آیت‌الله بهشتی، عضو خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی، رییس سازمان سمت، محسن اسماعیلی، عضو خبرگان رهبری و فاطمه طباطبایی، استاد دانشگاه و رییس پژوهشگاه عرفان حضور داشتند.

کتاب «زندگی مسالمت آمیز ادیان در ایران»  اثری مصور به زبان انگلیسی است که آداب، رسوم و ادای فرایض دینی پیروان ادیان ابراهیمی در ایران را به نمایش می گذارد. این کتاب در ۲۸۲ صفحه و در قطع رحلی توسط موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی به چاپ رسیده است. 

کد مطلب 3779704
سارا فرجی

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