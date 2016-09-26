نظام خانواده محبوب ترین بنای پایه گذاری شده اسلام است

حجت الاسلام نور الله ولی نژاد در گفت وگو باخبرنگار مهر ضمن تبریک روز خانواده اظهار کرد: بنیان خانواده بهترین بنیان در روی زمین و کـوچـک تـریـن واحـد اجـتـمـاعـی اسـت که سلول اولیه آن را زن و شوهر تشکیل می دهند.

وی افزود: خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاریخ انسان از خود نشان داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: خداوند متعال زمینه ساز رشد و تکامل انسان اعم از مرد و زن است و نظام زندگی خانوادگی و اجتماعی باید به گونه ای باشد که اعضای خانواده بتوانند به بهترین نحو به وظایف خود عمل کنند.

ولی نژاد بیان کرد: خانواده یک نهاد اساسی و محوری در جامعه و کوچکترین واحد اجتماعی است و خانواده ای که با استانداردهای اسلامی انطباق دارد، خانواده برتر است.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان گفت: نظام خانواده، نظام ارزشمند و محبوبی است که در اسلام هیچ بنایی محبوبتر از او پایه ریزی نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: نظام خانواده از چنان جایگاه و مقام شایسته در اسلام برخوردار است که حتی تأثیر روی ثواب عبادت و بندگی می گذارد، تا جایی که دو رکعت نماز کسانی که تشکیل خانواده داده اند برتر از عبادت فرد مجردی است که شب و روز نماز بخواند.

وی اظهار کرد: دقت در آیات قرآن و روایات نشان می‏ دهد که خانواده در اسلام به عنوان کانون پدید آوردنده آرامش و مهربانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

معاون تشکل های دینی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: این که دشمن با همه امکاناتش مانند فضای مجازی و ماهواره برای متلاشی کردن بنیان و استحکام خانواده تمرکز کرده، نشان دهنده اهمیت خانواده است.

ولی نژاد با بیان اینکه خانواده به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش هر جامعه، نقش مهمی در سعادت، رشد و تعالی آن به عهده دارد، گفت: غفلت از این واحد اجتماعی سبب بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود که چه بسا جبران آن غیر ممکن باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: قرآن کریم بهترین الگوها را در شوهر داری، خانه داری، تربیت فرزند نمونه، برجستگی اخلاقی و معنوی برای شناسایی خانواده برتر به جهانیان معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه قرآن کریم بهترین منبع برای شناسایی خانواده برتر و ویژگیهای آن است، افزود: ملاک برتری خانواده، برخورداری از فضیلت ها و ارزش های اسلامی است و خانواده حضرت ابراهیم، حضرت مریم، حضرت موسی، حضرت شعیب و حضرت یحیی چند نمونه از خانواده های برتر قرآنی است.