به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری عصر شنبه در جمع خانواده‌های کارکنان سپاه نینوا گلستان، با اشاره به آغاز ماه صفر و سالروز ورود کاروان اسرای کربلا به شام، این ایام را به خاندان اهل‌بیت (ع) و امت اسلامی تسلیت گفت و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر کشور را گرامی داشت.

وی در ادامه با تبیین جایگاه خانواده در معارف اسلامی، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم با آیه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا» مسئولیت انسان را نسبت به خود و خانواده‌اش یادآور شده است؛ مسئولیتی که نشان می‌دهد اصلاح جامعه از خودسازی آغاز می‌شود و سپس در محیط خانواده تداوم می‌یابد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: اینکه قرآن ابتدا انسان را به مراقبت از خود و سپس خانواده فرا می‌خواند، به معنای برتری فرد بر دیگران نیست، بلکه بیانگر این حقیقت است که کسی که خود را اصلاح نکرده باشد، نمی‌تواند در تربیت و هدایت دیگران موفق عمل کند.

طاهری با بیان اینکه اسلام توجه ویژه‌ای به نهاد خانواده دارد، اظهار کرد: خانواده نخستین مدرسه تربیت انسان است و شخصیت، باورها و ارزش‌های اخلاقی افراد بیش از هر محیط دیگری در کانون خانواده شکل می‌گیرد. از همین رو، سلامت یا آسیب جامعه، ارتباط مستقیمی با استحکام خانواده دارد.

وی با اشاره به نمونه‌های قرآنی، گفت: در قرآن کریم از خاندان‌هایی مانند آل‌ابراهیم، آل‌عمران و اهل‌بیت (ع) به عنوان خانواده‌های اثرگذار در مسیر هدایت یاد شده و در مقابل نیز خاندان‌هایی معرفی شده‌اند که منشأ انحراف و گمراهی بوده‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد خانواده می‌تواند در سعادت یا شقاوت جامعه نقش‌آفرین باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه ملاک برتری انسان‌ها در اسلام نسب و خاندان نیست، خاطرنشان کرد: ممکن است فرزند یک پیامبر راه نادرستی را انتخاب کند و در مقابل، فرزند یک فرد غیرمؤمن در مسیر هدایت قرار گیرد؛ بنابراین آنچه انسان را به جایگاه واقعی می‌رساند، ایمان، تقوا و عمل صالح است، هرچند محیط خانواده در شکل‌گیری شخصیت و تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی دارد.

طاهری با اشاره به اهمیت تربیت صحیح نسل آینده، اظهار کرد: توجه به لقمه حلال، تربیت دینی، اخلاق اسلامی و ایجاد فضای معنوی در خانواده از عوامل مؤثر در رشد و تعالی فرزندان است و والدین باید نسبت به این مسئولیت الهی احساس تعهد بیشتری داشته باشند.

وی از برگزاری نشست‌های فرهنگی ویژه خانواده‌های کارکنان سپاه نینوا گلستان قدردانی کرد و گفت: استمرار این برنامه‌ها می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده، ارتقای معرفت دینی و تقویت سبک زندگی اسلامی در جامعه کمک کند.