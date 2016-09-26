به گزارش خبرنگار مهر، سید علی جعفری عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی در شهر خورموج به عنوان اولین مرکز رشد شهرستانی پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر راه‌اندازی شد.

وی افزود: مجوز اولیه ایجاد این مرکز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد و با اقدامات اولیه‌ای که از سوی مدیران پارک علم و فناوری خلیج فارس و مسئولین اجرایی شهرستان انجام گرفت، بعد از شصت و هشتمین نشست کمیته تخصصی فناوری وزارت متبوع مجوز اصولی مرکز مورد موافقت قرار گرفت.

جعفری ادامه داد: این مرکز به صورت رسمی توسط مسئولین اجرایی استان و شهرستان در ایام الله دهه فجر سال ۹۰ افتتاح شد.

وی بیان کرد: مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی ایده ها و طرح های خلاقانه و نوآورانه را در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق و الکترونیک و غیره حمایت می‌کند.

جعفری بیان کرد: تاکنون مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی از ۱۹ طرح حمایت کرده که این طرح‌ها شامل ۹ هسته و شرکت دانش بنیان و ۹ تیم نوآور است و هم اکنون شش واحد فناور در مرکز رشد مستقر و در حال تولید محصولات دانشی و فناورانه هستند.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی رباتیک، انتشار فراخوان مرکز رشد در قالب پوستر و بنر، حضور در جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط با ماموریت‌ها و اهداف مرکز رشد علم و فناوری، برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی در دانشگاه های شهرستان، نشست با جوانان فعال شهرستان دشتی، برگزاری مسابقات رباتیک جام خلیج فارس توسط شرکت سحر الکترونیک دقیق در دانشگاه خلیج فارس از مهمترین اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.