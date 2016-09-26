به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، با تاکید بر عزم جدی مدیریت استان برای سالم‌سازی سیستم اداری، افزود: متاسفانه در دولت گذشته بدعت‌های نادرست اداری رواج یافته بود و به همین دلیل در سه سال گذشته انرژی زیادی برای سالم‌سازی محیط اداری در استان صرف کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در سایه تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، سلامت محیط اداری در استان در حال حاضر ۹۰ درصد نسبت به سال ۹۲ ارتقا یافته است که دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در این زمینه داشته‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که نظارت از جمله کارهای ارزشمند و ضروری است، افزود: دستگاه‌های نظارتی در تمام نظام‌های حکومتی دنیا وجود دارند و خوشبختانه در کشور ما دستگاه نظارتی دیوان محاسبات منتسب به مجلس شورای اسلامی است.

جبارزاده با اشاره به عضویت خود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مدت چهار دوره نمایندگی، گفت: کارکنان دیوان محاسبات، نمایندگان و منتخبان غیرمستقیم مردم برای نظارت برعملکرد دولت هستند و بنده از نزدیک با مجموعه دیوان محاسبات آشنایی و ارتباط داشتم.

وی خاطرنشان کرد: خدمت در مجموعه دیوان محاسبات توفیق ارزشمندی است زیرا حسابرسی این مجموعه موجب می‌شود تا امور اداری در مسیر مستقیم هدایت شوند.

جبارزاده با تاکید بر این که کار دستگاه‌های نظارتی پیشگیری است، نه مچ‌گیری، اظهار کرد: خوشبختانه دیوان محاسبات استان نگاه پیشگیرانه و مشاوره‌ای به دستگاه‌ها دارد و رویکرد این مجموعه، توجیه و تفهیم وظایف قانونی به دستگاه‌های دولتی است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که تخلفات اداری در بین مدیران عمدتا از روی ناآگاهی است نه تعمد، افزود: با وجود نگرش مثبت و پیشگیرانه دیوان محاسبات، هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی مدیران مبنی بر ناآگاهی از تکالیف قانونی وجود ندارد.

وی همچنین از کارکنان دیوان محاسبات استان خواست با توجه به نوع کاری که دارند بیش از مجموعه مدیریتی هر دستگاه بر امور دستگاه‌ها نظارت داشته باشند و اگر مشکلی حتی خارج از موضوع حسابرسی دستگاه‌ها مشاهده کردند آن را به مدیریت ارشد استان منعکس کنند.

استاندار آذربایجان شرقی پیش از این دیدار، در بازدید از قسمت‌های مختلف دیوان محاسبات استان، ضمن قدردانی از کارکنان و مدیران این مجموعه در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.