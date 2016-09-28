انور آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از همکاری مسئولین اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است که با حفظ کرامت انسانی هیچ کودکی از تحصیل باز نماند.
وی افزود: در شهرستان ایرانشهر بیش از ۱۰۰ کودک تاکنون تحت حمایت این بنیاد قرار گرفته اند.
وی گفت : بر اساس برنامه ریزی انجام شده این کودکان و خانواده هایشان ماهیانه مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند که امیدواریم این مبلغ با کمک خیرین بیشتر شود
آسوده گفت: با همراهی خیرین و همکاری مسئولین در ابتدای سال تحصیلی جدید بیش از ۷۵ میلیون ریال نوشت افزار مدرسه خریداری و در اختیارکودکان تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته است.
وی افزود: هدف بنیاد کودک این است تا با نگاهی از جنس انسان دوستی چتر حمایتی بر سر خانواده های نیازمند ایجاد نماید تا انشاالله گوشه ای از مشکلات این قشر جامعه حل شود.
مدیر بنیاد کودک شهرستان ایرانشهر تصریح کرد: از دیروز با حضور مسئولین از جمله فرماندار محترم و بخشدار و سایر مسئولین عملیات توزیع لوازم التحریر برای سال تحصیلی جدید آغاز شد.
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