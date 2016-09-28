غلام علمشاهی رییس هیات مدیره شد/ معرفی دبیر و سخنگو

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی سه شنبه ششم مهر ماه در محل ساختمان این مجموعه صنفی با حضور بابک چمن آرا بازرس کانون برای تعیین سِمت اعضای جدید برگزار شد.

طبق نظر اعضای هیات مدیره، غلام علمشاهی به عنوان رییس هیات مدیره، صدرالدین حسین خانی به عنوان نایب رییس هیات مدیره، علی عزیزی به عنوان دبیر و محسن رجب پور به عنوان سخنگوی کانون ناشران خانه موسیقی معرفی شدند.

این در حالی است که صورت جلسه رسمی در حضور بازرس کانون ناشران به امضای همه اعضای هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی رسید.

محسن رجب پور، محمدرضا خانزاده، غلامعلی علمشاهی، مهدی میرزاباقریان و علی عزیزی اعضای اصلی و صدرالدین حسین خانی عضو علی البدل اول و علیرضا اعتمادی عضو علی البدل دوم، افرادی هستند که در ترکیب جدید هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی حضور دارند. ضمن اینکه بابک چمن آرا به عنوان بازرس کانون و محمود سراجی بازرس علی البدل در این دوره به فعالیت می پردازند.